A Caltanissetta l'evento "Vecchie Glorie Biancoscudate e Brigate Ultra Nissa insieme per Davide La Paglia"

L'evento in onore del capitano più vincente della storia Biancoscudata, colpito dalla SLA, Davide La Paglia

Redazione

Le BUN78, in qualità di organizzatori dell'evento denominato "Vecchie Glorie Biancoscudate e Brigate Ultra Nissa insieme per Davide La Paglia" che si terrà il data 24 Giugno 2022, alle 19, allo Stadio Palmintelli, vorrebbero informare la città a riguardo della sopracitata manifestazione. Una numerosa presenza di ex calciatori, alcuni provenienti anche dall'estero, che hanno vestito la gloriosa casacca biancoscudata dai primi anni 70 fino ai giorni nostri, farà da cornice al bellissimo evento a sostegno del Nostro amato concittadino, amico e soprattutto Capitano più vincente della storia Biancoscudata, colpito dalla SLA, Davide La Paglia.

Circa un centinaio di ex giocatori, da Cipollone ed Ammendola, passando per la compagine che alla fine degli anni 70 riportò la Nissa in serie D-Morreale, Italia Pensabene, Colombo per citarne alcuni-continuando con la formazione che ci portò tra i professionisti della C2-con Rappa, Tripi, Carlino, Castellana ecc ecc- arrivando alla vincente squadra di Terenzio con la rosa al completo, proseguendo con la Nissa dell'accoppiata Campionato/Coppa Italia 1994, anche questa presente con la rosa al completo, per concludere con l'ultime Nissa degli anni 2000.

L'evento benefico, a scopo totalmente a favore del nostro concittadino, ha visto il positivo riscontro di numerose attività commerciali o di semplici cittadini, che hanno fattivamente ed economicamente sostenuto l'iniziativa, è ormai arrivato quasi in dirittura di arrivo. Il nostro appello, e soprattutto desiderio, sarebbe la massiccia partecipazione dei nisseni, sia per omaggiare e sostenere il nostro combattivo Capitano e sia per ricordare insieme oltre 50anni di storia della Nissa e quindi della nostra Città, e far tornare il Palmintelli e la Nissa luogo di incontro,aggregazione,festa e senso di appartenenza ad una comunità. #BUN78 #DLP6. Per informazioni si può consultare la pagina facebook https://www.facebook.com/vecchiegloriebiancoscudatebun78insiemeperlapaglia



