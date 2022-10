Salute 167

A Caltanissetta l'associazione Onconauti farà attivitità di riabilitazione per i malati oncologici

Il corso, di cui è responsabile scientifico il dottore Stefano Vitello, è riservato a 20 persone. Ecco come iscriversi

Redazione

23 Ottobre 2022 08:18 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/a-caltanissetta-lassociazione-onconauti-fara-attivitita-di-riabilitazione-per-i-malati-oncologici Copia Link Condividi Notizia

Avranno inizio il prossimo Novembre le attività di “Onconauti” , un’associazione che si propone la riabilitazione del malato oncologico attraverso percorsi ed iniziative che contemplano l’utilizzo di pratiche dirette agli aspetti fisici, psichici,relazionali,emotivi. L’obiettivo è quello di migliorare lo stato di benessere e salute, aumentare la consapevolezza di sé, facilitare le relazioni sociali, frantumate e diradate dalle contingenze epidemiche subite, e di recuperare il proprio equilibrio psico-fisico e la gestione delle proprie emozioni .

Il percorso di riabilitazione integrata diretto agli ammalati, in particolare ai pazienti oncologici e ai loro familiari ,è un’iniziativa di nobile valore etico e sociale che comprendono degli incontri a cadenza settimanale per un periodo di 6 mesi che comportano una serie di incontri:

- di gruppo di ginnastica posturale

- individuali e di gruppo con la psicologa

- incontri di miglioramento estetico( trucco, capelli, portamento )

- di arte terapia(danza, canto, ballo, recitazione , cineforum )

Il percorso prevede anche incontri con la dietista per una corretta alimentazione e passeggiate di gruppo con utilizzo di pratiche di rilassamento

L’attività proposta si basa su evidenze scientifiche ed elaborate assieme all’associazione Onconauti, realtà nazionale che ha sede legale a Bologna con sedi periferiche in varie parti d’Italia, tra cui Caltanissetta presso l’Hathor Academy di via Salvati. Il responsabile scientifico del percorso è il dr stefano Vitello, direttore dell’Oncologia di Caltanissetta. Il corso è riservato a 20 persone , per chi fosse interessato il numero da contattare è 3930942571.





Avranno inizio il prossimo Novembre le attività di "Onconauti" , un'associazione che si propone la riabilitazione del malato oncologico attraverso percorsi ed iniziative che contemplano l'utilizzo di pratiche dirette agli aspetti fisici, psichici,relazionali,emotivi. L'obiettivo è quello di migliorare lo stato di benessere e salute, aumentare la consapevolezza di sé, facilitare le relazioni sociali, frantumate e diradate dalle contingenze epidemiche subite, e di recuperare il proprio equilibrio psico-fisico e la gestione delle proprie emozioni . Il percorso di riabilitazione integrata diretto agli ammalati, in particolare ai pazienti oncologici e ai loro familiari ,è un'iniziativa di nobile valore etico e sociale che comprendono degli incontri a cadenza settimanale per un periodo di 6 mesi che comportano una serie di incontri:

- di gruppo di ginnastica posturale

- individuali e di gruppo con la psicologa

- incontri di miglioramento estetico( trucco, capelli, portamento )

- di arte terapia(danza, canto, ballo, recitazione , cineforum )

Il percorso prevede anche incontri con la dietista per una corretta alimentazione e passeggiate di gruppo con utilizzo di pratiche di rilassamento L'attività proposta si basa su evidenze scientifiche ed elaborate assieme all'associazione Onconauti, realtà nazionale che ha sede legale a Bologna con sedi periferiche in varie parti d'Italia, tra cui Caltanissetta presso l'Hathor Academy di via Salvati. Il responsabile scientifico del percorso è il dr stefano Vitello, direttore dell'Oncologia di Caltanissetta. Il corso è riservato a 20 persone , per chi fosse interessato il numero da contattare è 3930942571.



© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare