A Caltanissetta l'assembla provinciale di "Italia Viva": presto la creazione del partito unico con "Azione"

I segretari cittadini Salvatore Amico e Rochelio Pizzardi hanno riferito in merito alle attività politiche rispettivamente di Caltanissetta e Gela in vista delle future elezioni comunali

Redazione

Con la presenza di Davide Faraone, parlamentare e segretario regionale del partito, si è tenuta sabato a Caltanissetta l'assemblea provinciale di "Italia Viva". Numerose le cariche del partito presenti. Salvatore Messana ed Emanuele Maganuco quali componenti dell'assemblea nazionale, Rosario Di Proietto quale componente del direttivo regionale hanno presenziato all'assemblea. Dopo i saluti del coordinatore cittadino di Caltanissetta Salvatore Amico, l'assemblea è stata gestita dai due coordinatori provinciali Giuseppe Ventura e Giuliana Di Prima. L'imminente creazione del partito unico con "Azione" di Carlo Calenda e le problematiche che interessano il territorio provinciale sono stati i principali argomenti posti all'ordine del giorno.

I segretari cittadini Salvatore Amico e Rochelio Pizzardi hanno riferito in merito alle attività politiche rispettivamente di Caltanissetta e Gela in vista delle future elezioni comunali. Ivan Immordino è stato nominato coordinatore cittadino di Villalba. Natale Ferrante ha presenziato in rappresentanza di "Azione" auspicando l'imminente inizio di un percorso politico comune tra i due partiti al fine di rendere il costituendo partito unico centrale e determinante in occasione prossimi impegni elettorali che lo vedranno impegnato politicamente. Armando Turturici ha chiesto concreto sostegno al comitato di cittadini in difesa del Policlinico a Caltanissetta. Alberto Stella è intervenuto al fine di chiedere maggiore attenzione alle tematiche ed alle politiche giovanili.



