A Caltanissetta la prima edizione del "Pietrarossa Bellini Music Festival" con 30 artisti internazionali

Quattordici concerti solistici e cameristici a musicare i luoghi d’arte più affascinanti della provincia di Caltanissetta

23 Agosto 2021 18:36

Luoghi di rara bellezza, assai poco conosciuti e decisamente non turistici, il cuore della Sicilia più antica ed inesplorata, finalmente animata da un festival che coniuga l’impegno etico per la crescita dei giovani musicisti – locali ed europei - con la riscoperta culturale del proprio territorio. Per iniziativa dell’ Istituzione di Alta Formazione Artistica Musicale nissena “Vincenzo Bellini”, 18 prime parti provenienti dalle più illustri orchestre del mondo, come Berliner, Concertgebouw di Amsterdam, Chicago Symphony, Bayerische Rundfunk, Wiener, l’Orchestra Nazionale di Francia, ma anche La Scala e il Regio di Torino, insieme 12 solisti di grande livello, invaderanno pacificamente questi luoghi preziosi per un intenso mese di masterclass e 14 concerti gratuiti, a celebrare in musica la rinascita di un territorio troppo spesso dimenticato dalla narrazione nazionale.

Unico nel suo genere, il nuovo festival nisseno celebra ogni famiglia orchestrale in un dialogo costante tra attività cameristica, solistica e in orchestra, in un progetto di autentica crescita dei giovani musicisti e inappuntabile qualità musicale, senza peraltro scadere nel facile e abusato nome di grido, ma affidandosi a grandi artisti di conclamata solidità, per un esito corale, esso stesso metafora di un approccio etico alla bellezza e all’arte. Tra i luoghi del festival vale ricordare il Teatro Margherita di Caltanissetta, il parco archeologico urbano Palmintelli, la Cattedrale della città, il Teatro Eschilo di Gela, la Biblioteca L. Scarabelli, la Chiesa di Santa Maria degli Angeli di Caltanissetta.

La rassegna concertistica sarà aperta dall’unica voce del festival, il soprano italiano Laura Giordano, mentre il programma dei concerti e l’organico finale verrà di volta in volta annunciato, giacché sarà frutto del lavoro svolto nelle masterclass e vedrà giovani studenti affiancarsi ai maestri sul palco.

Dichiara il Maestro Angelo Licalsi, storico Direttore dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Vincenzo Bellini di Caltanissetta e naturale Direttore Artistico del Pietrarossa Bellini Music Festival: “Compiendo uno sforzo considerevole nel riavvio dell’attività artistica musicale contratta per la pandemia, nel condiviso obiettivo di coniugare un grande evento artistico con una imprescindibile esperienza formativa per gli studenti, abbiamo coinvolto trenta illustri musicisti di livello internazionale in un’unica grande manifestazione: il “Pietrarossa Bellini Music Festival”. Attraverso il Festival, il Bellini diverrà il cuore pulsante del Territorio Nisseno con Masterclass e Seminari, offerti sia ai nostri studenti che a giovani musicisti che giungeranno da tutta Italia e dall’Estero, ed un ciclo di concerti offerti al grande pubblico del territorio nisseno e non solo, desideroso di esperienze artistiche di grande livello. Un momento, quindi, di ampliamento della nostra offerta formativa, propellente della crescita artistico culturale per i partecipanti, che vivranno delle giornate irripetibili di confronto e di socializzazione all’insegna della grande Musica, e per l’intero territorio del centro Sicilia”.

“Il Castello di Pietrarossa, fortezza medievale simbolo della Sicilia dell’età normanna, che domina Caltanissetta e la sua vallata e il Cigno di Catania, Vincenzo Bellini, uno dei più grandi compositori di tutti i tempi, sono i volani culturali, storico-architettonici ed artistici che ci hanno spinto a realizzare un festival musicale senza precedenti a Caltanissetta" sottolinea l'Architetto Andrea Milazzo, Presidente dell’Istituto di Alta Formazione, e del Comitato Promotore del Festival, ”in città dal 1979 opera una Istituzione di Alta Formazione Artistica Musicale di livello Universitario, che si distingue per la grande qualità dell'offerta formativa e per il fervore delle iniziative. Ho quindi accettato con gioia la nomina del Ministro del MUR Gaetano Manfredi e da alcuni mesi ne sono divenuto Presidente. Ciò comporta per me l'assunzione di una precisa responsabilità etica verso un territorio che abbiamo il dovere di ri-alfabetizzare al patrimonio culturale immateriale. Dobbiamo farlo con urgenza, se vogliamo uscire dalla situazione in cui ci troviamo, abrogando gli slogan e agendo, territorio per territorio. Tale iniziativa assume nel Territorio Nisseno, una pregnanza particolare”.

E prosegue “Compiendo uno sforzo molto consistente, abbiamo invitato a Caltanissetta grandi protagonisti dello scenario musicale mondiale. Questi formidabili artisti non si limiteranno a comparire quali archetipi dello star system, pur appartenendovi a pieno titolo, ma si porranno al lavoro per dispensare la loro esperienza a beneficio dei giovani musicisti, che giungeranno da noi dall'intera Europa. Tutti terranno corsi di perfezionamento e Masterclass distantissimi, dando vita alla parte “Academy” del Festival, quota portante dell'iniziativa. Trattandosi di trenta grandi interpreti non potremo, nostro malgrado, farli esibire tutti in concerto. Tuttavia chiederemo loro collaborazione per individuare i giovani partecipanti più meritevoli, con i quali porteremo la grande musica lungo l'intero territorio nisseno".



3 Settembre

Recital del Soprano

Laura Giordano

Teatro Margherita – Caltanissetta



5 Settembre

Omar Tomasoni e Miroslav Petkov, trombe

Bellini Symphonic Band

Angelo Licalsi, Direttore

Atrio Chiesa di Santa Maria degli Angeli – Caltanissetta



9 Settembre

Recital del Percussionista Simone Rubino

Parco Archeologico Palmintelli – Caltanissetta



Domenica, 12 Settembre

Recital del Flautista Mario Caroli

Teatro Margherita – Caltanissetta



13 Settembre

Recital del Pianista Michele Campanella

Teatro Margherita – Caltanissetta



15 Settembre

Concerto del “Bellini Low Brass”

con la partecipazione dell’Eufonista

Bastian Baumet

Atrio Biblioteca “L. Scarabelli“ – Caltanissetta



16 Settembre

Recital del Trombonista Vincent Le Pape

Teatro Margherita – Caltanissetta



16 Settembre

Concerto del Duo fisarmoniche

Alexander Selivanov – Mirco Patarini

Teatro Eschilo – Gela ore 18.00



18 Settembre

Recital della Pianista Jin Ju

Teatro Margherita – Caltanissetta



21 Settembre

Recital dell’organista Roman Perucki

Chiesa di S. Maria la nova – Cattedrale – Caltanissetta



26 Settembre

Recital dell’Arpista Marie Pierre Langlamet

Teatro Margherita – Caltanissetta



30 Settembre

Concerto dell’Oboista Ramon Ortega Quero

Teatro Margherita – Caltanissetta



6 Ottobre

“Basson in Concert”

Sophie Dervaux

Raffaele Gianotti

Valentino Zucchiatti

Teatro Margherita – Caltanissetta



11 Ottobre

Concerto dell’Orchestra dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini”

Angelo Licalsi, Direttore

Teatro Margherita – Caltanissetta



Ove non diversamente indicato, i concerti iniziano alle ore 19.30



