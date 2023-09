Cronaca 1494

A Caltanissetta la polizia festeggia il suo patrono San Michele Arcangelo

Deposta la corona d’alloro sul monumento ai caduti della Polizia di Stato

Redazione

Stamattina, alle 9.30 in occasione della ricorrenza di San Michele Arcangelo, Santo Patrono della Polizia di Stato, il questore Pinuccia Albertina Agnello, alla presenza di un picchetto d’onore in armi, ha deposto una corona sul monumento ai caduti della Polizia di Stato. Alla deposizione hanno partecipato il Prefetto Chiara Armenia, il Vescovo Mons. Mario Russotto, il Sindaco Roberto Gambino e il cappellano della Polizia di Stato don Vincente Genova.

Hanno, inoltre, assistito alla cerimonia i funzionari e il personale della questura, una rappresentanza dell’ANPS, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'Interno, una rappresentanza del Nucleo di protezione civile “Caltanissetta 1” e i familiari dei caduti della Polizia di Stato. Alle 10.30 il Santo Patrono della Polizia di Stato sarà onorato durante la tradizionale Messa Pontificale officiata dal Vescovo in Cattedrale, alla quale parteciperà una rappresentanza di agenti e funzionari della Questura.



© Riproduzione riservata

