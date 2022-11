Eventi 346

A Caltanissetta la mostra dell'Ansa su Falcone e Borsellino fa tappa all'Istituto "Galileo Galilei"

La mostra ricostruisce tutte le tappe della vita dei due magistrati antimafia, dall'infanzia fino alla loro fine tragica

Redazione

La mostra fotografica dell’Ansa “L’eredità di Falcone e Borsellino” è stata presenta questa mattina all’Istituto “Galileo Galilei” di Caltanissetta. Durante l’evento sono intervenuti il Questore Emanuele Ricifari, il sindaco Roberto Gambino, il presidente della Banca Sicana, nonché docente dell’istituto scolastico, Giuseppe Di Forti, il dirigente scolastico Loredana Schillaci, il sostituto commissario Salvatore Falzone e la giornalista dell’Ansa Rita Cinardi. Nel corso dell'evento è stato proiettato il docu-film dell'Ansa "L'eredità di Falcone e Borsellino" che ricostruisce tutte le tappe della vita dei due magistrati antimafia, dall'infanzia fino alla loro fine tragica, attraverso le testimonianze di chi li ha conosciuti: da Maria Falcone e Rita Borsellino a Pietro Grasso e Giuseppe Ayala, da Leonardo Guarnotta e Antonio Ingroia ai giornalisti Francesco La Licata e Felice Cavallaro.

Inaugurata nel 2012 a Palermo dall'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, la mostra in questi anni è stata allestita nel Palazzo di Montecitorio, sede della Camera dei Deputati, al Parlamento Europeo di Bruxelles, all'Assemblea regionale siciliana e in altri luoghi istituzionali. Le foto dell’Ansa che sono state donate alla Banca Sicana, e che raccologno non solo le foto dell'archivio Ansa ma anche alcuni scatti privati dell'album di famiglia, nei prossimi giorni saranno esposte in divere scuole della provincia di Caltanissetta.



© Riproduzione riservata

