A Caltanissetta la fanfara dei carabinieri ha inaugurato le celebrazioni della Festa della Repubblica. Ecco tutti i premiati

Tra i premiati anche i ragazzi delle scuole che hanno partecipato a un concorso artistico letterario

A partire dal pomeriggio di ieri, giovedì 1 giugno, hanno avuto inizio gli eventi organizzati in occasione della celebrazione del 77° Anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana, solenne ricorrenza del momento di avvio della costruzione di un’Italia libera fondata su istituzioni democratiche ed attenta ai valori di giustizia, uguaglianza e solidarietà. Le celebrazioni sono cominciate alle ore 18,30 con il concerto della Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, che si esibita presso il Teatro Regina Margherita di Caltanissetta nel corso del quale, dopo l’allocuzione del Prefetto Chiara Armenia.

Nella circostanza si è proceduto con la premiazione degli studenti vincitori del concorso artistico-letterario “La tutela dell’ambiente nella nostra Costituzione. Difendiamo le risorse del nostro territorio” , organizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta. I vincitori, scelti da una giuria nominata dal Prefetto, presieduta dalla dott.ssa Gabriella Canto, Presidente facente funzioni del Tribunale di Caltanissetta e composta dall’architetto Daniela Vullo, Soprintendente ai beni culturali, dal dott. Filippo Ciancio, Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, ambito di Caltanissetta-Enna, dalla professoressa Marisa Sedita, Presidente dell’associazione “Dante Alighieri” e dalla dott.ssa Maria Chiara Fiammetta, Capo di gabinetto della Prefettura, sono stati:

SCUOLE ELEMENTARI:

· Per la sezione letteraria: Plesso “S.G. Mormino” di Sutera con la raccolta di pensieri dal titolo “Amiamo la terra” realizzata classi III e IV”;

· Per la sezione artistica: Istituto comprensivo statale, ad indirizzo musicale, “Santa Caterina Resuttano, con un documento multimediale pubblicato sul canale Youtube.

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

· Per la sezione letteraria: seconde classi dell’Istituto comprensivo di Mazzarino con un saggio breve” sul tema “Costituzione e Ambiente”;

· Per la sezione artistica: Istituto comprensivo “Don Bosco di Gela, con dipinto su tela realizzato dagli alunni delle classi 2A, 2B, 2D, 3B, 3C, e 3D;

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

· Per la sezione letteraria: Liceo Ruggero Settimo di Caltanissetta, con un componimento scritto dalle alunne Dibilio Ylenia e Iannello Sofia delle classi 5 B e C.

· Per la sezione artistica: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Carlo Maria CARAFA” di Mazzarino – Riesi, con dipinto su tela.

Gli eventi sono proseguiti nella mattinata odierna con la cerimonia militare dell’Alzabandiera presso il Monumento ai Caduti e la deposizione di una corona d’alloro da parte del Prefetto di Caltanissetta Chiara Armenia e il Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, accompagnati dal Comandante provinciale dei Carabinieri Colonnello Vincenzo Pascale.

Nella circostanza, alla presenza di tutte le autorità religiose, civili e militari è stata data la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Subito dopo, il Prefetto ha proceduto alla consegna di 8 Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana” a cittadini che hanno acquisito particolari benemerenze verso la Nazione, distinguendosi nel campo culturale, sociale e della carriera militare. In particolare hanno ricevuto l’onorificienza: il Tenente Colonnello Antonio DE ROSA Comandante del Reparto Territoriale di Gela dal settembre 2016 al settembre 2019 che nominato Ufficiale. Sono stati insigniti del titolo di Cavaliere dell’Ordine al merito all’ordine della Repubblica italiana il dott. Dott. Ferdinando Trombadore, Vice Prefetto Vicario della Prefettura di Caltanissetta; Dott. Salvatore Lucio Ficarra, Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa; Dott. Emanuele Licari, Generale di Brigata della Guardia di Finanza., Capo Centro della Direzione Investigativa Antimafia di Caltanissetta dal 2019 al giugno 2021; Sig.ra Maria Grizzanti Assistente amministrativo contabile del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta in quiescenza; Luogotenente C.S. Arcangelo Pignato Sottufficiale dei Carabinieri; Luogotenente C.S. Michele Termini, Sottufficiale della Guardia di Finanza; Luogotenente Enzo Davide Sciacovelli, Sottoufficiale dei Carabinieri.

A seguire sono state consegnate dal Prefetto le medaglie d’onore conferite dal Presidente della Repubblica in ricordo degli italiani deportati nei lager nazisti Tra gli insigniti:

- il Sig. Giuseppe Colonna, appartenente al 12° Reggimento Bersaglieri di Reggio Emilia. A Tirana fu fatto prigioniero dai nazisti l’ 8/09/1943, e internato in Germania in luogo imprecisato. E’ morto prigioniero il 5/03/1944 e il suo corpo non è stato mai ritrovato;

- il Sig. Luigi Di Termini, arruolato presso il 3° Reggimento Artiglieria di Pistoia. Il 9/9/1943 venne catturato dai Tedeschi a Patrasso in Grecia e internato in Germania Centrale nello Stalag IX-C fino al 8/5/1945, data della liberazione da parte degli alleati.;

- il Sig. Domenico Grisaffi, appartenente al 76° Reggimento Fanteria. Catturato a Durazzo in Albania e condotto in Germania nello Stalag XI-B in Bassa Sassonia l’8/9/1943 e internato nel campo di concentramento di Fallingbostel fino al 23/11/1943, data del decesso. E’ sepolto ad Amburgo nel cimitero italiano d’onore;

- il Sig. Carmelo La Vattiata, appartenente al 121° Reggimento Fanteria di Forlì, fu catturato a Fiume l’8/9/1943 ed internato in Germania nello Stalag VIII-A. Liberato dai sovietici l’8/5/1945. Rientrò in Italia il 22/8/1945;

- il Sig. Paolo Mangione, appartenente al 42° Reggimento Fanteria, il 16/9/1943 fu catturato a Creta dai Tedeschi e deportato in Germania fino al 8/05/1945. Fu liberato dagli alleati e fece rientro in Italia il 4/10/1945;i

- il Sig. Salvatore Militello, in servizio militare presso la Caserma 232° Fanteria Bolzano la mattina del 9/9/1943 venne catturato dai tedeschi e trasferito nel campo di concentramento di Fallingbostel. Fu trasferito dai tedeschi in diversi campi di concentramento e poi liberato dalle truppe alleate l’ 8/5/1945 riuscendo a fare rientro in Italia;

- il Sig. Giuseppe Russo, Appartenente al 61° Reggimento Fanteria. Fu catturato il 9/9/1943 in Croazia e deportato nello Stalag XII- D Zollverein fino al 25/05/1945

Al termine della cerimonia, lungo il viale Regina Margherita, alla presenza di un folta schiera di bambini e cittadini in festa si è potuto assistere, all’emozionante sfilamento del tricolore italiano, dei Sindaci del territorio provinciale, seguiti dai gonfaloni e allo sfilamento di un reparto interfonze in armi, nella incorniciato dallo schieramento dei mezzi delle Forze di polizia, delle Forze armate, dei Vigili del Fuoco e della Forestale. Alle ore 18,00, presso il Monumento ai caduti, l’ammaina bandiera ha concluso il programma delle celebrazioni.



