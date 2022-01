Attualita 371

A Caltanissetta la Croce Rossa organizza il corso per operatori di emergenza

Gli operatori di emergenza sono chiamati a prestare soccorso in situazioni umanamente critiche

Redazione

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta Organizzazione di Volontariato con deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato di cui è presidente Nicolò Piave, ha organizzato il corso per Operatori di Emergenza, denominato OP.EM., che si è svolto a Caltanissetta presso la sede operativa e formativo del Comitato di Via Piave. Il consiglio direttivo ha individuato tra i volontari in possesso di idoneo titolo alla direzione il Trainer Emergenza Angelo Montoro, con ormai esperienza decennale nel settore dell’emergenza e della protezione civile. Il corso articolato in una serie di incontri, avvenuti in parte in modalità online (causa COVID), dal pomeriggio del 16 dicembre 2021 sino al 9 gennaio 2022, rivolto ai soci attivi della Croce Rossa Italiana, in tutto circa 25.

Hanno collaborato nello svolgimento degli incontri i docenti CRI Antonio Loria, Antonino Miraglia, Denio Narbonese, Giuseppe Albini e la Psicologa nonché Infermiera Volontaria Lucia Genco Russo, l’Ispettrice delle Infermiere Volontarie di Caltanissetta, S.lla Sonia Bognanni, l’esperto Salvatore (Totino) Saia, e l’esperto antincendio nonché neo volontario CRI Fabio Zimarmani. Il corso, della durata di circa 30 ore complessive tra la parte teorica, pratica (in presenza) ed esame finale, ha formato operatori competenti, capaci di gestire le situazioni di emergenza dovute ad eventi calamitosi naturali, o generati da errori umani, sul piano sia pratico-logistico, che psicologico. Gli operatori di emergenza sono chiamati a prestare soccorso in situazioni umanamente critiche, per questo si richiede la massima serietà, competenze specifiche e, soprattutto, una vera e propria vocazione al soccorso.

Il corso si è concluso con il modulo pratico che ha impegnato i volontari, sotto la supervisione dei Trainer Emergenza, nella prova di montaggio di tende, di utilizzo di materiali e attrezzature di emergenza, e nelle prove di radiocomunicazione. Un programma di lezioni intenso per i 25 aspiranti operatori di emergenza, disposti a sacrificare il loro tempo libero e la loro vita privata fatta di impegni lavorativi e familiari, per pura vocazione umanitaria, nonostante il periodo di festività natalizie. Sono stati abilitati nella giornata del 9 gennaio 2022 a seguito di esame i seguenti volontari afferenti al Comitato di Caltanissetta, appartenenti anche ai gruppi territoriali di Sommatino, Serradifalco e Bompensiere: Alessandro Baiomazzola, Alessia Marotta, Calogero Bellavia, Calogero Milia, Cataldo Lipani, Cinzia Russotto, Daniele Giuseppe Pastorello, Emanuela Castronovo, Flavio Termini, Francesca Maria Giuseppa Saia, Francesco Sammarco, Gaia Mugavero, Giada Maria Lopiano, Gianluca Falzone, Katja Panzica, Luigi Michele Miccichè, Mariateresa Sambataro, Martina Giordano, Matteo Iacona, Maurilio Antonio Mazzarisi, Melissa Lazzara, Michele Pace, Salvatore Maria Saia, Salvatore Profita.

Tale importantissimo corso servirà, spiega Nicolò Piave Presidente della Croce Rossa di Caltanissetta, a rendere sempre più operativo il comitato di Caltanissetta nelle emergenze e dando ulteriore linfa alle quotidiane attività che la Croce Rossa porta avanti, soprattutto in questo periodo particolare ove il montaggio di attrezzature in emergenza risulta particolarmente utile. Per ultimo il montaggio della tensostruttura presso via degli Orti in Caltanissetta per lo screening Covid 19 su prenotazione per conto dell’Azienda Sanitaria di Caltanissetta. Formulo i migliori auguri a tutti i volontari ed un grazie a tutti i docenti ed in particolare al direttore Angelo Montoro sempre impeccabile nella gestione dei corsi.



