A Caltanissetta la Croce Rossa allestisce drive in per i tamponi in via degli Orti in meno di 2 ore

A Caltanissetta la Croce Rossa allestisce drive in per i tamponi in via degli Orti in meno di 2 ore

Il presidio, così come comunicato dal presidente provinciale della Cri Nicolò Piave, sarà operativo anche h24 se necessario

Prosegue la collaborazione tra la Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta per il contrasto alla pandemia determinata dal Covid 19 in città. Su richiesta del responsabile area Covid 19 zona nord dott. Benedetto Trobia la Croce Rossa di Caltanissetta si è immediatamente mobilitata per l’implementazione in urgenza di nuovo Drive In ove effettuare i tamponi di controllo Covid 19. L’attività è stata coordinata dal referente logistica Gennaro Isernia coadiuvato dai volontari del nucleo logistica. In meno di due ore è stato allestito il Drive In, completo di tutti gli occorrenti per essere operativo anche h/24 se necessario, supportiamo l’Azienda Sanitaria Provinciale ininterrottamente da due anni nella lotta alla pandemia fornendo tutto il supporto logistico e tecnico necessario.

Ad oggi il Drive In è posizionato nel piazzale di Via degli Orti nel retro del Palacarelli, ma possibilmente nelle prossime ore potrebbe essere spostato in altro sito nisseno per potenziarne l’efficacia anche a seguito delle nuove disposizioni legislative in merito ai tamponi ed alla validità dei tamponi antigenici di seconda generazione, comunemente chiamati rapidi, e sui periodi di quarantena nettamente diminuiti per i soggetti con ciclo completo di vaccinazione o con dose booster già somministrata. Invitiamo tutti i cittadini - Nicolò Piave Presidente della Croce Rossa di Caltanissetta - a seguire le regole previste e pubblicate sul sito internet www.asp.cl.it in maniera tale di evitare confusioni e libere interpretazioni. I Drive In dell’ASP sono regolati con prenotazione e non sono Drive In di screening ma di controllo, i soggetti che necessitano di tamponi per sintomi possono rivolgersi al proprio medico curante che provvederà ad attivare i servizi pubblici. In alternativa possono effettuare i tamponi nei centri privati autorizzati.

Resta sempre consigliato, al fine evitare problematiche con le varianti, effettuare il tampone di fine quarantena presso i drive dell’Azienza Sanitaria Provinciale in quanto, in caso di variante, sono gli unici che possono effettuare, senza ulteriore prenotazione ed al momento, il tampone molecolare di controllo, come previsto dalla vigente normativa. La presenza della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta è garantita anche presso l’HUB vaccinale presso il Cefpas, presso l’HUB pediatrico di Via Malta, e presso i tutti centri vaccinali dei paesi della provincia, sotto il coordinamento ASP del dott. Benedetto Trobia.



