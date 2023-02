Eventi 468

A Caltanissetta la "Carovana della Prevenzione": mammografie ed ecografie gratis, ecco chi potrà farle

Venerdì 10 febbraio arriveranno 4 Camper che verranno posizionate lungo il Corso Umberto I°

Redazione

07 Febbraio 2023 14:35 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/a-caltanissetta-la-carovana-della-prevenzione-mammografie-ed-ecografie-gratis-ecco-chi-potra-farle Copia Link Condividi Notizia

Continua il tour della “Carovana della Prevenzione”, un programma ideato dalla “Susan Komen Italia” di promozione della salute femminile. La Komen offrirà gratuitamente prestazioni cliniche e diagnostiche di prevenzione, alle donne che per età sono escluse nei programma di screening. Il Comune di Caltanissetta, l’Asp e l’associazione Progetto Luna saranno a fianco della La Susan Komen Italia,che da da anni porta avanti il progetto “la carovana della Prevenzione”, in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma, per offrire gratuite prestazioni cliniche e diagnostiche di prevenzione, alle donne che per età sono escluse nei programma di screening.

Venerdì 10 febbraio arriveranno 4 Camper che verranno posizionate lungo il Corso Umberto I° per effettuare mammografie alle le donne di età compresa da 40 a 49 e dai 70 in su. Importante non aver fatto una mammografia negli ultimi 12 mesi. Le ecografie al seno per le donne di età inferiore a 40 anni. Le visite ginecologiche con età libera.

Una bella iniziativa che le volontarie di Progetto Luna, che dal 2002 si spendonoper la diagnosi precoce, e collaborano con l’ASP per gli screening oncologici presenti nel territorio, hanno accolto con gioia la richiesta della Komen registrando le prenotazioni che sono pervenute al numero di telefono che hanno messo a disposizione e saranno in piazza con loro affinchè “nessuna donna resti indietro”. Si è registrata una grande adesione, segno che le donne vogliono fare prevenzione e sono attente alla loro salute.

Ersilia Sciandra

Presidente Progetto Luna



Continua il tour della "Carovana della Prevenzione", un programma ideato dalla "Susan Komen Italia" di promozione della salute femminile. La Komen offrirà gratuitamente prestazioni cliniche e diagnostiche di prevenzione, alle donne che per età sono escluse nei programma di screening. Il Comune di Caltanissetta, l'Asp e l'associazione Progetto Luna saranno a fianco della La Susan Komen Italia,che da da anni porta avanti il progetto "la carovana della Prevenzione", in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma, per offrire gratuite prestazioni cliniche e diagnostiche di prevenzione, alle donne che per età sono escluse nei programma di screening. Venerdì 10 febbraio arriveranno 4 Camper che verranno posizionate lungo il Corso Umberto I° per effettuare mammografie alle le donne di età compresa da 40 a 49 e dai 70 in su. Importante non aver fatto una mammografia negli ultimi 12 mesi. Le ecografie al seno per le donne di età inferiore a 40 anni. Le visite ginecologiche con età libera. Una bella iniziativa che le volontarie di Progetto Luna, che dal 2002 si spendonoper la diagnosi precoce, e collaborano con l'ASP per gli screening oncologici presenti nel territorio, hanno accolto con gioia la richiesta della Komen registrando le prenotazioni che sono pervenute al numero di telefono che hanno messo a disposizione e saranno in piazza con loro affinchè "nessuna donna resti indietro". Si è registrata una grande adesione, segno che le donne vogliono fare prevenzione e sono attente alla loro salute.

Ersilia Sciandra

Presidente Progetto Luna

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare