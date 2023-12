Eventi 180

A Caltanissetta la 18° "Maratona di danza" organizzata dalla scuola "Scarpette Rosse"

I ragazzi avranno l'occasione di confrontarsi con insegnanti e ballerini di fama nazionale e internazionale

Redazione

Sabato 9 e domenica 10 dicembre si terrà la 18esima edizione della maratona di danza organizzata dalla scuola di danza Scarpette Rosse di Francesca Gallina . "Un evento - spiega Francesca Gallina - organizzato dalla nostra scuola per dare l’occasione ai nostri allievi di confrontarsi con insegnanti e ballerini di fama nazionale e internazionale. Quest’anno avremo l’onore di ospitare Sabatino D’Eustacchio, Danilo Anzalone, Little Phil e Alessandro Papa. L’evento si svolgerà al PalaCannizaro giorno 9 e al Pala Milan giorno10. Durante lo stage i maestri offriranno anche delle borse di studio per gli allievi più meritevoli. La nostra scuola si impegna da sempre per migliorare la preparazione artistica dei nostri allievi, non solo con le lezioni svolte durante l'anno accademico ma anche con stage, concorsi, esibizioni ed esami. Difatti ogni anno prepariamo i ragazzi ad affrontare gli esami di danza classica con la Royal Academy of Dance, accademia inglese leader nella formazione coreutica a livello internazionale".



