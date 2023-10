Eventi 194

A Caltanissetta indetto il concorso di Arte e Fotografia "Miniere e minerali"

L’iniziativa trova la sua ideale collocazione nell’ambito dello svolgimento della 45a edizione del Sicily Mineral Show

Redazione

L'Associazione Mineralogica Paleontologica e della Cultura della Solfara di Sicilia, comunica di avere indetto, in collaborazione con l’Associazione culturale Fotonauti di Caltanissetta, il Concorso di Arte e Fotografia per gli studenti delle Scuole secondarie di primo e secondo grado di Caltanissetta dal titolo “Miniere e Minerali”.

La partecipazione gratuita vedrà quindi la produzione, da parte dei nostri giovani, di fotografie aventi per oggetto miniere o minerali, nonché di opere sui medesimi temi, da elaborare secondo le tecniche grafiche ed artistiche preferite; il Regolamento contenente le modalità di partecipazione è stato già inviato ai dirigenti scolastici. Il concorso nasce dalla volontà di mantenere viva la memoria di un passato in cui la vicenda mineraria dello Zolfo tanto ha dato alla nostra città in termini economici, sociali e culturali, e di far scoprire il meraviglioso mondo dei minerali, a partire da quelli tipici delle nostre Solfare, che costituiscono esclusivi beni da studio e da collezione, ed interessanti risorse scientifiche ed artistiche.

L’iniziativa trova la sua ideale collocazione nell’ambito dello svolgimento della 45a edizione del Sicily Mineral Show di Caltanissetta che avrà luogo nei giorni 11 e 12 novembre 2023 presso le Sale Borsellino e Livatino dell’Hotel San Michele, in Via dei Fasci siciliani, 6, in Caltanissetta; in particolare, alle ore 18.00 del 12 novembre, presso la Sala Livatino, si procederà alla premiazione delle opere migliori scelte da referenziate giurie. La partecipazione al Concorso potrà essere occasione, per gli studenti ed i loro familiari, di scoprire nei giorni 11 e 12 novembre il meraviglioso mondo dei cristalli e di avvicinarsi alle relative discipline scientifiche (Mineralogia, Geologia, Petrografia, Geochimica, etc.) ed al mondo del Collezionismo naturalistico.



