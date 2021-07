Eventi 213

A Caltanissetta incontro su Girolamo Gravina: il nisseno gesuita che nel 1600 andò in Cina

La figura di Girolamo Gravina, a cui è persino intitolata una via di Caltanissetta, è attorniata dal mistero

Redazione

12 Luglio 2021 08:56

Domani, giorno 13 luglio, alle 18 presso Palazzo Moncada, l'ing. Portogallo, presidente della Fondazione P. Intorcetta di Piazza Armerina, il prof Mendolia e io, prof Turturici, terremo una conferenza su Prospero Intorcetta e Girolamo Gravina, due gesuiti, rispettivamente di Piazza Armerina e Caltanissetta, che nel 1600 si recarono in Cina per compiere opere di proselitismo religioso, lasciando dei contributi fondamentali nel cosiddetto Regno di Mezzo. La figura di Girolamo Gravina, a cui è persino intitolata una via di Caltanissetta, è attorniata dal mistero, in quanto non siamo ancora riusciti a tradurre quanto lui stesso ci ha lasciato in lingua cinese classica (ci sto lavorando).

Il nostro intento è quello di sfruttare la figura di Girolamo Gravina per poter creare un collegamento tra Caltanissetta e la Cina. Infatti, già nel settembre del 2017, una delegazione di professori universitari direttamente da Pechino è venuta in visita a Caltanissetta per iniziare un discorso su Girolamo Gravina che è stato portato avanti fino a oggi. Giorno 13 luglio vi racconteremo tutto, iniziando dal delineare il contesto storico della Cina di epoca Ming (1368-1644), la Cina che ha aperto le porte ai gesuiti provenienti da Occidente. Vi aspettiamo!

Armando Turturici



