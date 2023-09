Eventi 1356

A Caltanissetta in piazza Garibaldi la prima edizione dello "School make-up festival"

La giuria sarà composta da 5 professionisti tra i quali l'ex miss Italia Manila Nazzzaro e il protagonista di "Cenerentola 24" Ciro Florio

Redazione

Si svolgerà domenica in piazza Garibaldi, dalle 19.30, la prima edizione dello school make-up festival! Un'iniziativa che nasce da 2 giovani imprenditori nisseni per condividere traguardi professionali con la città. Un vero e proprio contest che coinvolge corsiste e studentesse che vogliono entrare a far parte del mondo dell’estetica e del make-up. Una bellissima opportunità che vedrà la vincitrice partecipare al festival di Sanremo in veste di make-up artist!

La giuria sarà composta da 5 professionisti tra i quali l'ex Miss Italia, modella e conduttrice radiofonica, Manila Nazzaro, e il protagonista del programma tv su real time "Cenerentola 24" Ciro Florio. Piazza Garibaldi sarà quindi colorata da uno scenario fatto di luci, tanti ospiti e musica! Un’occasione per vivere appieno la nostra città e valorizzare anche i nostri talenti nisseni



