A Caltanissetta il viaggio artistico tra le "Corrispondenze Immateriali" di Bellone a Palazzo Moncada

Artisti di talento hanno sfidato i confini tradizionali, portando avanti conversazioni significative e stimolanti

Redazione

L'arte contemporanea si appresta a salutare la nostra città con una straordinaria ultima occasione per immergersi nell'universo creativo della mostra "Corrispondenze Immateriali" a cura di Graziella Bellone. Il finissage promette di essere un momento indimenticabile per gli amanti dell'arte, i collezionisti e il pubblico in generale. La mostra "Corrispondenze Immateriali" ha catturato l'immaginazione di tutti coloro che l'hanno visitata, esplorando il mondo dell'arte contemporanea attraverso opere audaci, visionarie anche con esplosioni di colori.

Artisti di talento hanno sfidato i confini tradizionali, portando avanti conversazioni significative e stimolanti: Giampietro Di Napoli, Salvatore Carollo, Domenico Labate, Yūrei (Nini Ferrara) e Maristella Rana. Il finissage offrirà l'opportunità di incontrare gli artisti stessi e di partecipare a conversazioni coinvolgenti sulla loro ispirazione e processo creativo. Al termine del dialogo, verranno consegnate due menzioni speciali da parte di una commissione formata da tre grandi esperti nel settore. Non perdete questa ultima occasione per immergervi in un mondo di creatività e innovazione artistica. L'ingresso è gratuito e aperto a tutti, sabato 14 ottobre 2023 ore 18.30 presso la Galleria Civica d’Arte di Palazzo Moncada di Caltanissetta



