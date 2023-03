Eventi 485

A Caltanissetta il vescovo celebrerà la Messa interforze in preparazione alla Santa Pasqua

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Vincenzo Pascale, in qualità di Autorità militare con funzioni presidiarie, auspica una numerosa partecipazione

Redazione

19 Marzo 2023 09:03 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/a-caltanissetta-il-vescovo-celebrera-la-messa-interforze-in-preparazione-alla-santa-pasqua Copia Link Condividi Notizia

Nella mattinata del 21 Marzo p.v., presso la Cattedrale di Caltanissetta, a partire dalle ore 11:00 si terrà una Messa in preparazione alla Santa Pasqua rivolta alle donne e agli uomini in servizio e in congedo delle Forze Armate e di Polizia, nonché agli appartenenti ad altri Enti dello Stato, operanti nella provincia di Caltanissetta. La funzione religiosa, presieduta da S.E. il Vescovo di Caltanissetta Mons. Mario Russotto e concelebrata dai Cappellani delle Forze Armate e di Polizia, sarà l’occasione per raccogliersi in preghiera in un momento di corale partecipazione.

Un doveroso pensiero verrà rivolto ai tanti Caduti nell’adempimento del dovere e a tutti coloro che, con il proprio servizio, hanno inteso difendere e tutelare il bene comune. Il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Vincenzo Pascale, in qualità di Autorità militare con funzioni presidiarie, auspica una numerosa partecipazione di tutte le rappresentanze delle Amministrazioni dello Stato civili e militari, affinché venga rinnovato il clima di coesione e di condivisione tra le varie Istituzioni che contraddistingue la realtà nissena nell’imminenza delle festività pasquali.



Nella mattinata del 21 Marzo p.v., presso la Cattedrale di Caltanissetta, a partire dalle ore 11:00 si terrà una Messa in preparazione alla Santa Pasqua rivolta alle donne e agli uomini in servizio e in congedo delle Forze Armate e di Polizia, nonché agli appartenenti ad altri Enti dello Stato, operanti nella provincia di Caltanissetta. La funzione religiosa, presieduta da S.E. il Vescovo di Caltanissetta Mons. Mario Russotto e concelebrata dai Cappellani delle Forze Armate e di Polizia, sarà l'occasione per raccogliersi in preghiera in un momento di corale partecipazione. Un doveroso pensiero verrà rivolto ai tanti Caduti nell'adempimento del dovere e a tutti coloro che, con il proprio servizio, hanno inteso difendere e tutelare il bene comune. Il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Vincenzo Pascale, in qualità di Autorità militare con funzioni presidiarie, auspica una numerosa partecipazione di tutte le rappresentanze delle Amministrazioni dello Stato civili e militari, affinché venga rinnovato il clima di coesione e di condivisione tra le varie Istituzioni che contraddistingue la realtà nissena nell'imminenza delle festività pasquali.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare