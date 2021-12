Eventi 238

A Caltanissetta il tour "A Modo Mio": sul palco 13 giovani artisti siciliani

L'appuntamento è per domani, venerdì 10 dicembre, al teatro Regina Margherita alle 20.30

Redazione

Penultima tappa in calendario per il tour A Modo mio. Dopo il successo registrato in questi mesi nei più importanti teatri siciliani l’evento A Modo mio è pronto a conquistare il pubblico di Caltanissetta. L’appuntamento è per domani, venerdì 10 dicembre al Teatro Regina Margherita alle ore 20:30. L’evento è organizzato dall’associazione La Casa del Musicista e il ricavato della vendita dei biglietti sarà interamente devoluto in beneficenza per la realizzazione del progetto dedicato ai giovani musicisti siciliani.

L’obiettivo a lungo termine è quello di dare vita alla Casa del Musicista, un luogo fisico sul modello del CET, il Centro Europeo di Toscolano fondato da Mogol. "Siamo consapevoli, afferma il presidente Luciano Fumia, che si tratta di un obiettivo ambizioso. Intanto tappa dopo tappa gettiamo le basi del nostro progetto e ci concentriamo sulla promozione dei nostri giovani talenti.”

A modo mio, infatti, vede protagonisti tredici giovani artisti siciliani, selezionati nel corso delle audizioni, che si sono svolte a Messina lo scorso mese di settembre, dalla cantautrice Grazia Di Michele e dal critico musicale Red Ronnie. Per la prima tappa di Caltanissetta a salire sul palco tra le giovani proposte selezionate sarà la cantante Sabrina Zanghì. Ci sarà spazio anche per artisti locali. Prevista la partecipazione di Ernesto Trapanese, showman siciliano di San Cataldo e direttore artistico di tante manifestazioni di eccellenza.

Sul palco del Regina Margherita le voci di Sharon Vitale ed Elysea Maira. Ospite anche il cantante Andrea Donzella, di Agrigento, trentenne cantante pop lirico. Testimonial d’eccezione Cateno De Luca insieme alla sua band I Peter Pan che presenterà il suo cd “Stati d’animo”. Tutti coloro che hanno acquistato il biglietto e parteciperanno all’evento del 10 dicembre al teatro Regina Margherita riceveranno in omaggio copia del cd.

Inoltre, nel corso della serata si procederà all’estrazione di un “Catenox”, un inedito ciondolo in argento prodotto appositamente da Giovanni Raspini e altri doni messi in palio dagli sponsor.



