A Caltanissetta il "Sicily Food Festival", in Prefettura un piano per la sicurezza e l'ordine pubblico in vista della manifestazione

L'evento è in programma per i giorni 8,9 e 10 settembre. Il prefetto ha anche disposto un'intensificazione dei controlli in centro storico

Nella mattinata di venerdì il Prefetto di Caltanissetta ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tesa a definire le strategie operative per il sicuro svolgimento delle manifestazioni previste nell’ambito del “Sicily Food Festival – M’arricrio Music Fest”, in programma a Caltanissetta per i giorni 8,9 e 10 settembre. Alla riunione, oltre ai Responsabili provinciali delle Forze di Polizia, erano presenti il Sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, il Vice Sindaco, Grazia Giammusso, l’Assessore Fabio Caracausi e il Comandante della Polizia locale di Caltanissetta.

Nel corso dell’incontro sono stati esaminati in dettaglio gli eventi previsti e, in considerazione della rilevanza delle manifestazioni, che richiameranno un numero considerevole di spettatori, il Prefetto ha evidenziato l’esigenza acché sia assicurato il rigoroso rispetto di tutte le misure di safety e security al fine di garantire che le rappresentazioni in programma si svolgano in maniera ordinata senza alcun pregiudizio per l’ordine e la sicurezza pubblica. A tal riguardo il Prefetto per la definizione degli aspetti di dettaglio ha rimandato al Tavolo tecnico della Questura la quale sede competente per l’esame approfondito delle misure operative.

Il Sindaco ha assicurato la massima collaborazione per la buona riuscita delle iniziative e, nell’accogliere le direttive del Prefetto, ha garantito la massima accuratezza nella predisposizione del piano di sicurezza che dovrà essere sottoposto alla Commissione provinciale pubblici spettacoli per il prescritto nulla osta. Peraltro, nell’occasione, il Prefetto, alla luce di talune segnalazioni pervenute dai cittadini, ha disposto un’intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo in tutto il centro storico del Capoluogo al fine di rafforzare la sicurezza percepita. Infine, nel corso della riunione di Comitato si è dato concreto impulso agli adempimenti necessari per l’attuazione del patto di vicinato, programmando già per questa settimana un primo incontro per la formazione degli addetti.



