Eventi 840

A Caltanissetta il "Natale in città": musica, animazione, artigianato e gusto. Ecco il programma

Sarà organizzato il consueto mercatino di Natale, concerti dal vivo, il museo dei presepi e tanto altro

Redazione

13 Dicembre 2023 19:18 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/a-caltanissetta-il-natale-in-citta-musica-animazione-artigianato-e-gusto-ecco-il-programma Copia Link Condividi Notizia

"Fino al 6 Gennaio Palazzo Moncada sarà l'epicentro del Natale in Città con musica, animazione, laboratori per bambini, expo dell'artigianato ed eccellenze del gusto. All'interno del palazzo la casa di Babbo Natale e della Signora Natale si sviluppa tra angoli pittoreschi accogliendo non solo gli elfi e la slitta trainata dalla fedele renna ma anche musicanti, artisti e attori, intrattenimento per bambini, cucina natalizia tradizionale e moderna e le opere d'arte dei Madonnari. Il Natale continua anche fuori dal palazzo col consueto mercatino di Natale, concerti dal vivo, il museo dei presepi e molto altro. Invito tutti a visionare il programma completo ai link che seguono. Auguro a tutti buon divertimento!". A scriverlo sulla sua pagina facebook il sindaco Roberto Gambino.

La locandina ufficiale qui: https://t.ly/7Sqjw

Il programma completo qui: https://t.ly/K3nk7



"Fino al 6 Gennaio Palazzo Moncada sarà l'epicentro del Natale in Città con musica, animazione, laboratori per bambini, expo dell'artigianato ed eccellenze del gusto. All'interno del palazzo la casa di Babbo Natale e della Signora Natale si sviluppa tra angoli pittoreschi accogliendo non solo gli elfi e la slitta trainata dalla fedele renna ma anche musicanti, artisti e attori, intrattenimento per bambini, cucina natalizia tradizionale e moderna e le opere d'arte dei Madonnari. Il Natale continua anche fuori dal palazzo col consueto mercatino di Natale, concerti dal vivo, il museo dei presepi e molto altro. Invito tutti a visionare il programma completo ai link che seguono. Auguro a tutti buon divertimento!". A scriverlo sulla sua pagina facebook il sindaco Roberto Gambino.

La locandina ufficiale qui: https://t.ly/7Sqjw

Il programma completo qui: https://t.ly/K3nk7

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare