Cronaca 1879

A Caltanissetta il Movimento 5 Stelle si conferma primo partito seguito da Fratelli d'Italia

Il Partito Democratico è terzo al Senato, mentre alla Camera è terza Forza Italia per soli 2 voti sul partito di Letta

Rita Cinardi

26 Settembre 2022 12:00 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/a-caltanissetta-il-movimento-5-stelle-si-conferma-primo-partito-seguito-da-fratelli-ditalia Copia Link Condividi Notizia

A Caltanissetta il Movimento 5 Stelle resta il primo partito. Nel capoluogo dopo lo scrutinio di 56 sezioni su 56 il dato emerge chiaro ma appare ormai chiaro anche che per nessuno dei candidati pentastellati della provincia di Caltanissetta, nonostante gli ottimi risultati ottenuti, scatterà il seggio né alla Camera né al Senato dove attualmente gli unici nomi sicuri sono due, vale a dire quello di Michela Brambilla e quello di Stefania Craxi, entrambe candidate del centrodestra, entrambe lombarde. Ecco i dati ottenuti dalle liste nel solo capoluogo nisseno. Per quanto riguarda la Camera: Movimento 5 Stelle 7.060 voti (28,69%), Fratelli d'Italia 4.409 (17,92%), Forza Italia 3.056 voti (12,42%), Partito Democratico 3.054 (12,41%), Sud Chiama Nord - De Luca 2.444 (9.93%), Azione - Italia Viva Calenda 1.201 (4,88%), Lega per Salvini premier 1.068 (4,34%), +Europa 700 voti (2,84%), Alleanza Verdi e Sinistra 540 voti (2,19%), Ital Exit per l’Italia 331 voti (1,35%), Italiana Sovrana e Popolare 269 (1,09%), Unione Popolare De Magistris 176 voti (0,72%), Impegno Civico Luigi Di Maio 156 voti (0,63%), Noi Moderati/Lupi – Toti – Brugnano - Udc 153 voti (0,58%). Questi invece i voti per il Senato: Movimento 5 Stelle 7.190 voti (29,61%), Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni 4.624 voti (19.04%), Partito Democratico 2.984 (12,29%), Forza Italia 2.717 (11,19%), Sud Chiama Nord De Luca 2.026 voti (8,34%), Lega per Salvini 1.186 voti (4,88%), Azione – Italia Viva Calenda 1.181 (4,86%), Alleanza Verdi e Sinistra 776 voti (3,20%), +Europa 381 (1,57%), Italexit per Italia 305 (1,26%), Noi Moderati/Lupi -Toti -Brugnano -Udc 284 voti (1,17%), Italia Sovrana e Popolare 252 voti (1,04%), Unione Popolare De Magistris 164 voti (0,68%), Impegno Civico Luigi Di Maio 148 (0,61%), Vita 67 voti (0,28%).



A Caltanissetta il Movimento 5 Stelle resta il primo partito. Nel capoluogo dopo lo scrutinio di 56 sezioni su 56 il dato emerge chiaro ma appare ormai chiaro anche che per nessuno dei candidati pentastellati della provincia di Caltanissetta, nonostante gli ottimi risultati ottenuti, scatterà il seggio né alla Camera né al Senato dove attualmente gli unici nomi sicuri sono due, vale a dire quello di Michela Brambilla e quello di Stefania Craxi, entrambe candidate del centrodestra, entrambe lombarde. Ecco i dati ottenuti dalle liste nel solo capoluogo nisseno. Per quanto riguarda la Camera: Movimento 5 Stelle 7.060 voti (28,69%), Fratelli d'Italia 4.409 (17,92%), Forza Italia 3.056 voti (12,42%), Partito Democratico 3.054 (12,41%), Sud Chiama Nord - De Luca 2.444 (9.93%), Azione - Italia Viva Calenda 1.201 (4,88%), Lega per Salvini premier 1.068 (4,34%), +Europa 700 voti (2,84%), Alleanza Verdi e Sinistra 540 voti (2,19%), Ital Exit per l'Italia 331 voti (1,35%), Italiana Sovrana e Popolare 269 (1,09%), Unione Popolare De Magistris 176 voti (0,72%), Impegno Civico Luigi Di Maio 156 voti (0,63%), Noi Moderati/Lupi - Toti - Brugnano - Udc 153 voti (0,58%). Questi invece i voti per il Senato: Movimento 5 Stelle 7.190 voti (29,61%), Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni 4.624 voti (19.04%), Partito Democratico 2.984 (12,29%), Forza Italia 2.717 (11,19%), Sud Chiama Nord De Luca 2.026 voti (8,34%), Lega per Salvini 1.186 voti (4,88%), Azione - Italia Viva Calenda 1.181 (4,86%), Alleanza Verdi e Sinistra 776 voti (3,20%), +Europa 381 (1,57%), Italexit per Italia 305 (1,26%), Noi Moderati/Lupi -Toti -Brugnano -Udc 284 voti (1,17%), Italia Sovrana e Popolare 252 voti (1,04%), Unione Popolare De Magistris 164 voti (0,68%), Impegno Civico Luigi Di Maio 148 (0,61%), Vita 67 voti (0,28%).

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare