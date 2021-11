A Caltanissetta il maltempo non dà tregua: albero si abbatte su un'auto in via Redentore

Cronaca 3768

A Caltanissetta il maltempo non dà tregua: albero si abbatte su un'auto in via Redentore

Sempre oggi si è verificato il crollo di un muro e di una quindicina di loculi al cimitero Angeli

Rita Cinardi

29 Novembre 2021 19:01 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/a-caltanissetta-il-maltempo-non-da-tregua-albero-si-abbatte-su-unauto-in-via-redentore Copia Link Condividi Notizia

Ancora danni da maltempo a Caltanissetta. Questa volta a farne le spese è stato il proprietario di una Peugeot 207. L'auto era posteggiata in via Redentore quando, improvvisamente, un albero si è letteralmente sradicato abbattendosi sopra la parte anteriore del mezzo. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. In quel momento, infatti, forse anche per via del forte vento e della pioggia - che da ore non stanno dando tregua al capoluogo - non passava nessuno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rimosso il grosso albero. Sempre oggi si è verificato il crollo di un muro e di una quindicina di loculi al cimitero Angeli (l'articolo a questo link https://www.seguonews.it/caltanissetta-si-sbriciola-un-muro-al-cimitero-angeli-crollano-anche-diversi-loculi). L'intervento ha tenuto per ore impegnati i vigili del fuoco, personale dell'Ufficio Tecnico del Comune di Caltanissetta e dell'Asp. (Foto Seguo News)



Ancora danni da maltempo a Caltanissetta. Questa volta a farne le spese è stato il proprietario di una Peugeot 207. L'auto era posteggiata in via Redentore quando, improvvisamente, un albero si è letteralmente sradicato abbattendosi sopra la parte anteriore del mezzo. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. In quel momento, infatti, forse anche per via del forte vento e della pioggia - che da ore non stanno dando tregua al capoluogo - non passava nessuno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rimosso il grosso albero. Sempre oggi si è verificato il crollo di un muro e di una quindicina di loculi al cimitero Angeli (l'articolo a questo link https://www.seguonews.it/caltanissetta-si-sbriciola-un-muro-al-cimitero-angeli-crollano-anche-diversi-loculi). L'intervento ha tenuto per ore impegnati i vigili del fuoco, personale dell'Ufficio Tecnico del Comune di Caltanissetta e dell'Asp. (Foto Seguo News)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare