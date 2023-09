Cronaca 2758

A Caltanissetta i prezzi degli affitti sono troppo alti: per un bilocale anche 650 euro al mese

Scorrendo i siti di annunci ci si trova davanti a prezzi esorbitanti per abitazioni tutt'altro che di lusso

Rita Cinardi

02 Settembre 2023 09:13 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/a-caltanissetta-i-prezzi-degli-affitti-sono-troppo-alti-per-un-bilocale-anche-650-euro-al-mese Copia Link Condividi Notizia

In una delle città con il più alto tasso di disoccupazione e tra le più povere d'Italia, il prezzo dell'affitto di un bilocale può arrivare anche a 650 euro al mese. A Caltanissetta gli affitti sono da record e basta scorrere i siti di annunci per farsi un'idea di quanto sia difficile trovare casa. Scorrendone uno a caso si trovano diversi annunci con cifre che sembrerebbero ben al di sopra di quanto si offre. Per trovare un'abitazione dignitosa non si può pagare meno di 400 euro e ciò che si trova a prezzo più basso non vale sicuramente i soldi richiesti. Ancora peggio se la casa è arredata o dotata di climatizzatori. I prezzi salgono alle stelle. Insomma soltanto un professionista, o un impiegato con un buono stipendio, può affittare la casa dei suoi sogni. Se si pensa che per un'abitazione vengono richieste 500 euro al mese ci si chiede come possa una persona con un reddito di poco più di mille euro far fronte ad affitto e utenze. Una città che ad oggi offre pochissimo ma che chiede tanto ai suoi cittadini sempre più in difficoltà con le spese.



In una delle città con il più alto tasso di disoccupazione e tra le più povere d'Italia, il prezzo dell'affitto di un bilocale può arrivare anche a 650 euro al mese. A Caltanissetta gli affitti sono da record e basta scorrere i siti di annunci per farsi un'idea di quanto sia difficile trovare casa. Scorrendone uno a caso si trovano diversi annunci con cifre che sembrerebbero ben al di sopra di quanto si offre. Per trovare un'abitazione dignitosa non si può pagare meno di 400 euro e ciò che si trova a prezzo più basso non vale sicuramente i soldi richiesti. Ancora peggio se la casa è arredata o dotata di climatizzatori. I prezzi salgono alle stelle. Insomma soltanto un professionista, o un impiegato con un buono stipendio, può affittare la casa dei suoi sogni. Se si pensa che per un'abitazione vengono richieste 500 euro al mese ci si chiede come possa una persona con un reddito di poco più di mille euro far fronte ad affitto e utenze. Una città che ad oggi offre pochissimo ma che chiede tanto ai suoi cittadini sempre più in difficoltà con le spese.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare