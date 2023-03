Politica 375

A Caltanissetta i partiti di centrodestra si riuniscono in vista delle prossime amministrative: "Ci presenteremo uniti"

Il tavolo provinciale ha deliberato di coinvolgere, in ogni singola realtà comunale, le forze civiche ed indipendenti, per elaborare, caso per caso, un progetto comune

Redazione

Si è riunito il tavolo provinciale dei partiti del centro destra della provincia di Caltanissetta per attivare tutte le iniziative necessarie a creare le condizioni per presentarsi unito in tutte le realtà comunali che andranno al voto da qui al prossimo anno. Le delegazioni dei partiti formate da Oscar aiello e Michele Vecchio per la Lega, Michele Pagano per la Democrazia Cristiana, Giuseppe Anzalone per Forza Italia, Alfredo Fiaccabrino e Massimo Dell'utri per Noi con L'Italia, l'On. Giuseppe Catania, Fabiano Lomonaco e Gianfranco Fuschi per Fratelli d'Italia. Dopo aver fatto un' ampia panoramica delle problematiche che investono la provincia di Caltanissetta, hanno espresso unanime volontà di elaborare un progetto comune in ogni realtà comunale della provincia e di presentarsi uniti in ogni competizione elettorale. Il tavolo provinciale ha deliberato di coinvolgere, in ogni singola realtà comunale, le forze civiche ed indipendenti, per elaborare, caso per caso, un progetto comune finalizzato alla crescita ed allo sviluppo.



