A Caltanissetta i cittadini abbracciano la Polizia di Stato: grande successo per l'evento #EsserciSemrpre ... storie di legalità

In città è arrivata la Lamborghini Huracàn, nonché alcuni mezzi impiegati nel controllo del territorio, artificieri antisabotaggio, unità cinofile e un equipaggio del reparto a cavallo della Polizia di Stato

Redazione

15 Luglio 2021 10:47

Mercoledì sera in piazza Garibaldi e lungo Corso Umberto I, dalle ore 18.00 e fino alle ore 23.00, nell’ambito del Festival Miniera, organizzato dall’Assessorato alla Cultura, Turismo ed Eventi del Comune di Caltanissetta, si è svolto l’evento dedicato alla Polizia di Stato “#EsserciSempre… storie di legalità”. Lungo Corso Umberto I sono stati allestiti stands e schierati mezzi di prossimità, in rappresentanza delle specialità della Polizia di Stato. Tra i punti informativi presenti: il camper della Questura contro la violenza di genere, il camper della Polizia Stradale e il pullman Azzurro del progetto “Icaro” per l’educazione stradale, lo stand della Polizia Scientifica con il nuovo mezzo Fullback per i sopralluoghi sulle scene del crimine, il Gruppo Sportivo Fiamme Oro – Sezione pesistica Caltanissetta, lo stand della Polizia Postale e delle Comunicazioni, il gruppo Protezione Civile dell’ANPS.

Erano, inoltre, presenti alcuni mezzi impiegati nel controllo del territorio, artificieri antisabotaggio, unità cinofile e un equipaggio del reparto a cavallo della Polizia di Stato. Dal Compartimento della Polizia Stradale di Roma è arrivata a Caltanissetta la Lamborghini Huracàn, utilizzata per servizi speciali e operazioni da svolgere in estrema urgenza, come il trasporto di organi. Dalle ore 19.00 alle 20.00, in parallelo con la manifestazione che si svolgeva lungo Corso Umberto I, la presentatrice Anna Rita Donisi, presso largo Barile, alla presenza del Prefetto Chiara Armenia, del Sindaco Roberto Gambino e di autorità civili e militari, ha condotto la parte premiale dell’evento. Il Questore di Caltanissetta Emanuele Ricifari ha, infatti, premiato alcuni poliziotti nisseni distintisi in servizio nel corso dell’attività operativa.

Sono stati promossi al grado superiore per merito straordinario i vice sovrintendenti Michele Salute e Giovanni Spagnolo della sezione volanti, hanno ricevuto l’encomio solenne l’ispettore superiore Angelo Cammilleri e il sovrintendente capo Vincenzo Acquisto della Squadra Mobile, hanno ricevuto l’encomio il vice ispettore Gabriele Spanò e l’assistente capo Dario Buccoleri della Squadra Mobile e il sovrintendente capo Pietro Galante, l’assistente capo Angelo Tricoli e l’agente scelto Stefano Miliziano della sezione polizia stradale di Caltanissetta.

Il Questore ha consegnato anche dei riconoscimenti a tre civili: al dr Giovanni Mazzola, dirigente medico in rappresentanza del personale sanitario e ospedaliero, che ha contrastato e contrasta il Covid-19, alla d.ssa Valentina Agliata, in rappresentanza del personale impiegato nella distribuzione e servizi, che non si è mai fermato nel corso dei lockdown e alla d.ssa Laura Rizzari in rappresentanza degli operatori delle comunità di accoglienza per minori stranieri, che si sono distinti nell’assistenza dei minori positivi al Covid-19.

A seguire, a cura della cantante Lirica Liliana Aiera, che rappresenta il mondo della scuola, è stata recitata la preghiera del poliziotto e cantata un’aria musicale. La serata si è conclusa con la presentazione del libro “Non rompere niente” scritto dal Primo Dirigente in quiescenza della Polizia di Stato Marilina Giaquinta.



