A Caltanissetta grande successo per la prima edizione del convegno "Il percorso trasfusionale dalla donazione alla distribuzione degli emocomponenti"

L’emotrasfusione è una procedura terapeutica complessa e delicata che richiede un percorso preciso di collaborazione tra varie figure professionali in ambito sanitario

Redazione

Ha riscosso un grandissimo successo la prima edizione del convegno “Il precorso trasfusionale dalla donazione alla distribuzione degli emocomponenti”, promosso dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Caltanissetta, che si è svolto Mercoledì 6 Dicembre 2023, presso la sala convegni della SICILBANCA in via Francesco Crispi n. 23 a Caltanissetta. Il convegno è stato accreditato quale evento formativo ECM e sono stati rilasciati ai discenti otto crediti formativi.

L’emotrasfusione è una procedura terapeutica complessa e delicata che richiede un percorso preciso di collaborazione tra varie figure professionali in ambito sanitario: medici, infermieri, biologi, tecnici di laboratorio ecc. ecc. L’Infermiere svolge un ruolo di primaria importanza nell’assistenza del paziente sottoposto a emotrasfusione e nell’assistenza del donatore di sangue Il convegno aveva lo scopo di informare tutti gli attori che partecipano a questo processo assistenziale, dell’evoluzione normativa, scientifica e tecnologica che la disciplina di Medicina Trasfusionale ha vissuto negli ultimi anni, che ha cambiato in modo profondo l’approccio alla donazione e trasfusione di sangue, non solo da parte dei professionisti del settore, ma anche di quelli di altri ambiti specialistici interessati all’utilizzo del sangue e dei suoi prodotti.

L’attenzione alla “risorsa sangue” ha provocato la necessità che le prassi trasfusionali più adeguate e sicure vengano diffusamente conosciute e applicate, non soltanto nei casi in cui discendano da precise disposizioni normative, ma anche quando contengano elementi di maggior qualità e sicurezza conseguenti alle più moderne tecnologie disponibili. È stato esaminato anche l’importanza delle Banche Cordonali: Ogni banca pubblica del Sangue del Cordone ombelicale nasce dalla continua ricerca di fonti alternative di cellule staminali emopoietiche per trapianto. Una ricerca continua di nuove strategie di cura in ambito onco-ematologico, il tutto in conformità alla normativa vigente. Le attività istituzionali riguardano la raccolta, la tipizzazione, la caratterizzazione, la qualificazione biologica e la crioconservazione di unità per trapianti allogenici.

La Banca del Sangue del Cordone ombelicale di Sciacca costituisce la banca territoriale di riferimento per il programma di donazione della Regione Sicilia. Ha sede presso il Centro Trasfusionale del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Sciacca. Durante il convegno è stato esaminato come le associazioni di volontariato rivestano un importante ruolo nell’approvvigionamento della risorsa sangue in ottemperanza al principio di sussidiarietà stabilito dalla nostra Costituzione. I lavori congressuali sono stati aperti dal presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Caltanissetta Dott.ssa Maria La Greca, hanno moderato i lavori congressuali il vice presidente Dott. Vincenzo Agrò e la segretaria Dott.ssa Rosaria Vilardo.

Hanno partecipato come relatori:

Il Dott. Benedetto Trobia Direttore FF Distretto Ospedaliero CL1. Che ha relazionato sulle donazioni di sangue nel presidio ospedaliero S. Elia di Caltanissetta.

Il Dott. Alfonso Cirrone Cipolla Direttore FF Distretto Ospedaliero CL2. Che ha relazionato sulle donazioni di sangue nel presidio ospedaliero di Gela.

La Dott.ssa Floriana Salerno Infermiera presso U.O.C. Medicina Trasfusionale P.O. S. Elia. Che ha relazionato del ruolo dell’infermiere nell’unità di raccolta.

La Dott.ssa Mariagiovanna Alotto e Dott. Giovanni AlaimoTecnici di laboratorio presso U.O.C. Medicina Trasfusionale P.O. S. Elia Che hanno relazionato sulla lavorazione del sangue e degli emocomponenti.

Il Dott. Pasquale Gallerano Direttore U.O.C. Medicina Trasfusionale P.O. Sciacca Che ha relazionato sull’esperienza della Banca cordonale di Sciacca.

La Dott.ssa Rosa Domilici Psicologo, Counselor, Mediatore familiare. Che ha relazionato sull’argomento molto importante riguardante la donazione la sua relazione aveva come titolo “Tra il dire e il donare”.

Il Dott. Marco Cannemi Management Engineer. Che ha relazionato sull’importanza degli strumenti informatici nella donazione il titolo della sua relazione era “Strumenti informatici al servizio della donazione. L’esperienza di SMART DONOR.

La Dott.ssa Daniela Elvira Fiorino dirigente medico responsabile U.O.S. dipartimentale talassemia P.O. S. Elia di Caltanissetta. Che ha relazionato sull’argomento dal titolo “La talassemia oggi: una malattia a prognosi aperta.

Il Dott. Maurizio Caponera Dirigente Medico presso U.O.M.T. Medicina Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania che ha relazionato su gli eventi avversi della trasfusione di sangue.

Il Dott. Nunzio Marletta Direttore U.O.C. Medicina Trasfusionale ASP di Caltanissetta. Che ha relazionato sull’argomento dal titolo “Dalla richiesta trasfusionale alla donazione”.

I lavori congressuali sono stati aperti dal dott. Giacomo Scalzo in rappresentanza dell’assessore alla salute Dott.ssa Giovanna Volo il quale ha accentuato l’importanza della professione infermieristica che ha in questo ambito lavorativo. Al convegno è intervenuto il Direttore Sanitario dell’ASP di Caltanissetta Dott. Luciano Fiorella, il presidente del consorzio universitario di Caltanissetta Avv. Walter Tesauro hanno mandato i saluti l’Onorevole Giuseppe Catania, il Dott. Giovanni D’Ippolito presidente dell’Ordine dei medici di Caltanissetta e il Sindaco di Caltanissetta Ing. Roberto Gambino.

Il convegno è stato condiviso e patrocinato della Presidenza della Regione Siciliana, dell’assessorato alla Salute della Regione Siciliana, del Comune di Caltanissetta, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, dall’Ordine dei Medici della provincia di Caltanissetta, della SICILBANCA, dalla Fondazione Sicana e del CeSVop di Gela. Il presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Caltanissetta Dott.ssa Maria La Greca, a nome di tutto il direttivo rivolge un ringraziamento particolare al Dott. Giuseppe Di Forti presidente della SICILBANCA e della Fondazione Sicana per averci concesso la sala convegni e per il contributo che ci ha erogato premettendo la realizzazione di questo convegno. Ricordiamo ai nostri iscritti che la seconda edizione di questo congresso si svolgerà giorno 12 Dicembre 2023 presso la sala convegni della CASA DEL VOLONTARIATO sita in Via Ossidiana n. 27 a Gela con inizio lavori alle ore 09:00. La presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Caltanissetta Dott.ssa Maria La Greca e tutto il direttivo, inoltre, ringraziano tutti gli infermieri che sono intervenuti ai lavori congressuali.

Il vice presidente

Ordine delle Professioni Infermieristiche

Agrò Vincenzo



