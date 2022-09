Attualita 886

A Caltanissetta Giulio Macaluso e la moglie Giovanna Taschetti festeggiano 60 anni di matrimonio

Nozze di diamante per una coppia simbolo dell'amore, che ha dedicato la propria vita alla famiglia e al lavoro

Redazione

Nozze di diamante per Giulio Macaluso, 84 anni e la moglie Giovanna Taschetti, 80 anni. La coppia nissena lo scorso 26 settembre ha festeggiato insieme ai loro familiari un grande traguardo: 60 anni di matrimonio. Dalla loro unione sono nate due figlie, cinque nipoti, 4 pronipoti e un altro sta per arrivare. Hanno sempre lavorato insieme nella loro azienda agricola e si sono sempre amati per tutti questi lunghissimi anni. Il loro è un vero esempio di grande amore e devozione.



