A Caltanissetta "Fra le varie in preghiera", il festival ideato dall'Associazione Giovedì Santo

La rappresentazione farà rivivere le emozioni e le sensazioni degli artisti napoletani che hanno dato vita alle "Vare" del Giovedì Santo

Redazione

"Fra le Vare in preghiera", il festival ideato dall’Associazione Giovedì Santo, giunge al suo sesto appuntamento e continua ad offrire momenti di riflessione e preghiera in un contesto suggestivo e carico di spiritualità. L'evento si terrà venerdì 17 marzo presso la Sala espositiva delle Vare, con due spettacoli in programma alle ore 20.30 e alle ore 21.30. Salvina Fama ed il maestro Mario Sorbello, celebre attore di Catania, presenteranno uno spettacolo unico ed emozionante, intitolato "I maestri delle Vare - Francesco e Vincenzo Biangardi". La rappresentazione farà rivivere le emozioni e le sensazioni degli artisti napoletani che hanno dato vita alle “Vare” del Giovedì Santo.

Il cast vede coinvolte diverse eccellenze del teatro nisseno quali: Paola Pecoraro, Francesco Daniele Miceli, Ivano Cereda ed Ilenia Giammusso. Arrangiamenti musicali a cura della CS Production Studio di Corrado Sillitti. Gli spettacoli offrono l'opportunità di trascorrere una serata emozionante e coinvolgente in un contesto unico e suggestivo. La serata, così come tutte le date della rassegna, è promossa dall’Associazione Giovedì Santo città di Caltanissetta. L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti, previa prenotazione su https://eventi.giovedisanto.com



