Eventi 336

A Caltanissetta evento solidale del sindacato di polizia Siulp per l'acquisto di un defibrillatore

Grazie alla collaborazione con il Rotary International di Caltanissetta, è stato possibile anche organizzare un corso di primo soccorso

Redazione

25 Settembre 2023 11:46 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/a-caltanissetta-evento-solidale-del-sindacato-di-polizia-siulp-per-lacquisto-di-un-defibrillatore Copia Link Condividi Notizia

Nella giornata di ieri 24 settembre, la segreteria provinciale del SIULP Caltanissetta (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia) ha organizzato un evento benefico, durante il quale si è svolto il primo torneo di padel “Memorial Falzone-Pilato”. In seno all’evento sportivo in questione, grazie alla collaborazione con il Rotary International di Caltanissetta, è stato possibile organizzare un corso di primo soccorso (BLS-D) che ha suscitato un grande interesse tra i partecipanti. Inoltre, durante la pausa pranzo è stato allestito un punto di ristoro ad hoc che ha permesso, a partecipanti e non, di consumare del buon cibo e deliziosi cocktails alcolici ed analcolici.

Le predette iniziative hanno avuto un cospicuo numero di adesioni permettendo di raccogliere sufficienti fondi per l’acquisto di un defibrillatore che verrà posto dal SIULP a disposizione della collettività. Nello specifico, il dispositivo in questione verrà consegnato prossimamente al Questore della provincia nissena che ne disporrà la collocazione. È doveroso ricordare che l’evento è stato dedicato ai colleghi Salvatore Falzone e Michele Pilato, tragicamente deceduti a causa di un incidente stradale avvenuto il 24 giugno del 2004 durante un viaggio di lavoro verso Gela.

Lo spirito dell’iniziativa voluta dal SIULP è quello di promuovere valori quali la convivialità, lo sport e la salute, tentando di sensibilizzare quante più persone all’importanza del primo soccorso. La segreteria provinciale SIULP Caltanissetta ringrazia tutti i partecipanti al torneo ed al corso di BLS-D, il Rotary International, nonché i numerosi spettatori che, con la loro presenza, hanno contribuito al raggiungimento della cifra necessaria all’acquisto di questo importante strumento. Il SIULP, evidenziando ancora una volta il proprio impegno nel sociale, continuerà a garantire la promozione della sicurezza e della prevenzione all’interno della comunità, rimanendo sempre grato a coloro che contribuiscono al lavoro di questa O.S.



Nella giornata di ieri 24 settembre, la segreteria provinciale del SIULP Caltanissetta (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia) ha organizzato un evento benefico, durante il quale si è svolto il primo torneo di padel "Memorial Falzone-Pilato". In seno all'evento sportivo in questione, grazie alla collaborazione con il Rotary International di Caltanissetta, è stato possibile organizzare un corso di primo soccorso (BLS-D) che ha suscitato un grande interesse tra i partecipanti. Inoltre, durante la pausa pranzo è stato allestito un punto di ristoro ad hoc che ha permesso, a partecipanti e non, di consumare del buon cibo e deliziosi cocktails alcolici ed analcolici. Le predette iniziative hanno avuto un cospicuo numero di adesioni permettendo di raccogliere sufficienti fondi per l'acquisto di un defibrillatore che verrà posto dal SIULP a disposizione della collettività. Nello specifico, il dispositivo in questione verrà consegnato prossimamente al Questore della provincia nissena che ne disporrà la collocazione. È doveroso ricordare che l'evento è stato dedicato ai colleghi Salvatore Falzone e Michele Pilato, tragicamente deceduti a causa di un incidente stradale avvenuto il 24 giugno del 2004 durante un viaggio di lavoro verso Gela. Lo spirito dell'iniziativa voluta dal SIULP è quello di promuovere valori quali la convivialità, lo sport e la salute, tentando di sensibilizzare quante più persone all'importanza del primo soccorso. La segreteria provinciale SIULP Caltanissetta ringrazia tutti i partecipanti al torneo ed al corso di BLS-D, il Rotary International, nonché i numerosi spettatori che, con la loro presenza, hanno contribuito al raggiungimento della cifra necessaria all'acquisto di questo importante strumento. Il SIULP, evidenziando ancora una volta il proprio impegno nel sociale, continuerà a garantire la promozione della sicurezza e della prevenzione all'interno della comunità, rimanendo sempre grato a coloro che contribuiscono al lavoro di questa O.S.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare