A Caltanissetta esami gratis per la giornata della prevenzione: dalla misurazione di pressione e glicemia all'ecocardiografia

Per lo svolgimento degli esami non sarà necessaria alcuna prenotazione, né il pagamento di un ticket e, alla conclusione dell’indagine, verrà rilasciata adeguata refertazione

Redazione

La “Giornata della Prevenzione e della Sensibilizzazione” è un evento organizzato dal Polo Territoriale di Caltanissetta, con il patrocinio della Regione Siciliana, del Comune di Caltanissetta, del Consorzio Universitario, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta e della Croce Rossa Italiana. L’evento s’impone di fare una panoramica su tutti gli atteggiamenti atti a mettere in sicurezza la persona, sia da un punto di vista individuale, che dal punto di vista sociale. Per quest’ultimo punto, inoltre, gli organizzatori sperano che una conoscenza migliore delle varie sfaccettature dell’ambiente in cui si vive possa essere il primum movens di una migliore accettazione del prossimo e dell’importanza di un supporto sociale adeguato verso le classi più a rischio e che meritano un’attenzione particolare.

Verranno eseguite indagini di primo livello (misurazione di saturazione, glicemia e pressione arteriosa) e di secondo livello (ecocardiografia, ecografia dei tronchi sovraortici, ecografia tiroidea, elettrocardiogramma) e visite pediatriche generali ad opera di una rappresentativa di medici del Sant’Elia (Dott. Salvatore Amico, Dott. Giovanni Longo, Dott.ssa Francesca Nigro, Dott.ssa Salvina Di Liberti, Dott. Giulio Geraci, Dott. Giovanni Di Lorenzo, Dott. Pierluigi Collodoro, Dott.ssa Flavia La Mendola e Dott. Michele Buongiorno) coadiuvati dagli studenti dei Corsi di Laurea di Medicina e Chirurgia e di Scienze Infermieristiche del Polo Territoriale Nisseno, oltre che da Dottori in Scienze Infermieristiche. A ciò si aggiunge la possibilità di svolgere esami della vista, a cura dell’Associazione Italiana Ciechi.

Per lo svolgimento degli esami non sarà necessaria alcuna prenotazione, né il pagamento di un ticket e, alla conclusione dell’indagine, verrà rilasciata adeguata refertazione. Contestualmente, lungo il Corso si potranno ammirare stand occupati da associazioni e organizzazioni del terzo settore che agiscono sul territorio nisseno nell’ambito socio-sanitario, il cui ruolo sarà di informare la popolazione in merito al loro ruolo sociale, al fine di sensibilizzarla e renderla partecipe della propria realtà. Saranno presenti la Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta, il WWF, l’associazione Progetto Luna, l’Associazione Italiana Ciechi, l’AIRC, l’associazione Legambiente, le associazioni FIDAS e AVIS e l’OPI (Ordine delle Professioni Infermieristiche). A queste, si affiancherà uno stand a cura del Prof. Celestino Bonura che si occuperà della sensibilizzazione in merito alle malattie sessualmente trasmissibili.

Il tutto sarà contornato da attività dimostrative e divulgative sulle manovre di rianimazione e salvavita, a cura della Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta, colloqui diretti con agenti della Polizia di Stato in merito alla guida sicura e attività ludiche, con musica e clowntherapy per i più piccoli, svolte direttamente dagli studenti del Polo Territoriale di Caltanissetta. L’evento si svolgerà sabato 20 maggio 2023, dalle ore 9:30 alle ore 13:00 (mattina) e dalle ore 17:30 alle ore 19:30 (pomeriggio) in Corso Umberto I (Isola pedonale). La Giornata verrà aperta dai saluti istituzionali dell’Assessore Regionale alla Salute, Dott.ssa Giovanna Volo, del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Prof. Massimo Midiri, dal Sindaco di Caltanissetta, Arch. Roberto Gambino. Gli organizzatori tengono a ringraziare pubblicamente il Vicesindaco Grazia Giammusso, l’Ass. Ivan Rando, l’Ass. Ettore Garrozzo, l’Ass. Cettina Andaloro, l’Ass. Fabio Caracausi, il Dott. Luciano Fiorella, il Dott. Salvatore Amico, il Dott. Benedetto Trobia, il Dott. Filippo Maritato e tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita dell’evento.



