Cronaca 1463

A Caltanissetta e San Cataldo è emergenza ossigeno nelle farmacie: scorte di bombole quasi esaurite

Catena di solidarietà tra le farmacie che stanno fornendo le bombole ai colleghi che si trovano in turno

Rita Cinardi

17 Aprile 2021 18:00

A Caltanissetta e San Cataldo è emergenza ossigeno nelle farmacie. In questi giorni le richieste sono notevolmente aumentate visto che a quelle dei pazienti con disturbi respiratori cronici si sono affiancate le richieste per i malati covid in isolamento domiciliare. A renderlo noto è il presidente dell'ordine dei farmacisti della provincia di Caltanissetta Giuliano Marrocco. "A causa delle moltissime richieste degli ultimi giorni - spiega Marrocco - molte farmacie della provincia hanno esaurito le scorte delle bombole di ossigeno. Anche le farmacie di turno nel capoluogo e a San Cataldo sono in grossa difficoltà e i titolari, per cercare di soddisfare le esigenze dei concittadini, hanno chiesto aiuto ad alcuni colleghi che sabato pomeriggio hanno aperto le proprie farmacie per prestare le bombole a chi era di turno. Nella mia farmacia, ad esempio in genere, ho disponibili circa 7 bombole, oggi ne ho solo una". In provincia di Caltanissetta gli attuali positivi, secondo l'ultimo bollettino diramato dall'Asp, sono 1.548, di cui 1.459 in isolamento domiciliare, 80 ricoverati in Malattie Infettive e 9 in Terapia Intensiva.



