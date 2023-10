Eventi 593

A Caltanissetta due serate dedicate alla Romania: musica e balli tradizionali hanno animato piazza Garibaldi

Negli stand gastronomici è stato possibile degustare piatti tipici della tradizione rumena e siciliana

Rita Cinardi

Le tradizioni, la cultura, i balli, i canti e i prodotti tipici romeni hanno rallegrato per due giorni piazza Garibaldi, a Caltanissetta, grazie al progetto di scambio culturale con le tradizioni romene-siciliane. L'evento è stato organizzato dall'Associazione Socioculturale Immigrati Romeni (Asir) in collaborazione con il Governo Romeno, con l'intento di promuovere la cultura, lo spettacolo e le tradizioni in Italia, creando le basi indispensabili per favorire un sano processo di integrazione. Tra gli organizzatori nisseni Giovanni Pace.

Scopo principale dell'Asir è stato quello di far conoscere le tradizioni e la cultura rumene con lo spirito di trasmettere un messaggio di unità e fratellanza con la popolazione locale. Sul palco di piazza Garibaldi, dal 30 settembre al primo ottobre, si sono succeduti grandi nomi della musica popolare rumena e italiana. Negli stand gastronomici, invece, è stato possibile degustare piatti tipici della tradizione rumena e siciliana. L'evento è stato trasmesso dalle emittenti televisive rumene.



© Riproduzione riservata

