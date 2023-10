Cronaca 7434

A Caltanissetta dolore per un'altra giovane vita spezzata: morta a 43 anni Chiara Anzaldi

Da tempo la giovane mamma combatteva con coraggio contro un brutto male

Rita Cinardi

03 Ottobre 2023 12:35 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/a-caltanissetta-dolore-per-unaltra-giovane-vita-spezzata-morta-a-43-anni-chiara-anzaldi- Copia Link Condividi Notizia

Un'altra giovane vita spezzata a Caltanissetta da un brutto male. In città c'è grande commozione per la scomparsa prematura di Chiara Anzaldi, morta a soli 43 anni. Sposata, madre di due figlie, da tempo combatteva contro un tumore che, purtroppo, alla fine se l'è portata via. Ancora increduli i colleghi del call center della Telecom dove lavorava da tanti anni. Chiara era ben voluta. Fiera ma allo stesso tempo dolce, determinata e coraggiosa, era stimata e apprezzata. Su facebook tantissimi i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa. I funerali di Chiara saranno celebrati oggi pomeriggio alle 16 nella parrocchia San Michele.



Un'altra giovane vita spezzata a Caltanissetta da un brutto male. In città c'è grande commozione per la scomparsa prematura di Chiara Anzaldi, morta a soli 43 anni. Sposata, madre di due figlie, da tempo combatteva contro un tumore che, purtroppo, alla fine se l'è portata via. Ancora increduli i colleghi del call center della Telecom dove lavorava da tanti anni. Chiara era ben voluta. Fiera ma allo stesso tempo dolce, determinata e coraggiosa, era stimata e apprezzata. Su facebook tantissimi i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa. I funerali di Chiara saranno celebrati oggi pomeriggio alle 16 nella parrocchia San Michele.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare