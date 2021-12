Eventi 140

A Caltanissetta "Digitalando": Roadshow virtuale che unisce conoscenze, innovazione e lavoro

E' un viaggio tra le conoscenze, acquisite tra i banchi di scuola, che si trasformano in abilità, grazie al supporto dei professionisti, per poi concludersi in competenze

Redazione

07 Dicembre 2021 13:18 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/a-caltanissetta-digitalando-roadshow-virtuale-che-unisce-conoscenze-innovazione-e-lavoro Copia Link Condividi Notizia

DIGITALANDO: il Roadshow virtuale che unisce Conoscenze, Innovazione e Lavoro



Le Camere di Commercio di Caltanissetta e Agrigento tornano a lavorare in sinergia per promuovere, giovedì 9 dicembre 2021 alle ore 10.00, un Roadshow che coinvolge imprenditori, professionisti e studenti.“Digitalando” è un viaggio tra le conoscenze, acquisite tra i banchi di scuola, che si trasformano in abilità, grazie al supporto dei professionisti, per poi concludersi in competenze, da spendere nel mondo del lavoro.

Un evento dedicato a tutti coloro che vogliono scoprire verso quali professioni protendere, quali esperti coinvolgere nel proprio business e come rafforzare la propria azienda. Durante le due ore di connessione verranno messe in evidenza le maglie della rete digitale e le opportunità da sfruttare sapendo navigare al meglio nel mondo virtuale e nelle tecnologie IoT. Una trasformazione verso l’Industria 4.0, l’utilizzo delle soft skills e il pensiero computazionale che potrà essere raggiunta anche sfruttando al meglio servizi e strumenti messi a disposizione dalle Camere di Commercio.

Nel ricco programma che è stato predisposto saranno raccontate le Best Practies sull’utilizzo della fabbrica digitale dell’IISS “Archimede” di Cammarata, l’ITET Rapisardi - Da Vinci di Caltanissetta e l’IISS Fermi di Aragona. Interverranno gli studenti ed ex studenti Calandrino Agostino, Cacciatore Vincenzo, Samuele Cammarata, Salvatore Macaluso, Federico Miccichè, Christian Violo, Michele Ottaviano, Salvatore Barreca, Nicolò Todaro, Carmelo Traina, Alecci Giulia, Nicolò Russotto.

I professori che accompagneranno gli studenti sono Giuseppe Callea, Antonio Scaduto, Rosario Patti, Fabio Capraro, Manuela Musumeci, Pasqualino Biundo, Tommaso Maggio, Valeria Genco, Gero Giambrone, Lo Muzzo Francesco, Vincenzo Traina e il dirigente scolastico Antonino Pardi. Le esperienze pratiche degli studenti e dei loro insegnanti verranno approfondite e discusse durante la tavola rotonda alla quale saranno presenti i referenti delle Camere di Commercio di Agrigento e Caltanissetta Patrizia Pennino, Giovanni Savarino, Alessandro Cacciato, Fabio Cimino, Piero Mancuso, Marcella Sardo e Antonella Zaccone.

Di particolare interesse sarà l’intervento dello Psicologo del Lavoro, HR Consultant e Startup Mentor Alessandro Miccichè. Una rappresentanza del mondo delle aziende che hanno creduto nel digitale è composta dall’Azienda Centro studi Athena Santa Margherita Belice, Omron S.p.A., Ortopedia Bemar di Bennica & Marasco, Ceramiche La Russa, I Marmi e le Pietre di Andrea Carubia ed Elettric Sistem Service.

“Le Camere di Commercio credono molto nella creazione di un collante tra il mondo della scuola e quello del lavoro – ha sottolineato il Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Agrigento Giuseppe Termine -. Ed è proprio per questo che investiamo risorse ed energie per supportare un efficace e istruttivo PCTO e progetti post diploma, come ad esempio quello di Crescere in Digitale”.

“Auspichiamo che già dalle scuole i docenti possano diventare portavoce di una cultura digitale orientata al mondo del lavoro e che gli imprenditori possano credere nelle potenzialità dei giovani, professionisti del futuro e menti creative pronte a trasformare una visione digitale in una realtà concreta e sfruttabile - ha concluso la Commissaria Straordinaria della Camera di Commercio di Caltanissetta Giovanna Candura -. Il futuro è ancora da costruire e soltanto aprendo la mente a una nuova visione si potranno sviluppare nuove soft skills e startup vincenti”. L’incontro formativo si svolgerà Giovedì 9 dicembre 2021 alle ore 10.00 e potranno partecipare a “Digitalando” imprenditori, professionisti, studenti, appassionati del settore e aspiranti lavoratori del mondo digitale. Per ricevere il codice di partecipazione basterà compilare il modulo al link https://bit.ly/3E8rgnU



DIGITALANDO: il Roadshow virtuale che unisce Conoscenze, Innovazione e Lavoro Le Camere di Commercio di Caltanissetta e Agrigento tornano a lavorare in sinergia per promuovere, giovedì 9 dicembre 2021 alle ore 10.00, un Roadshow che coinvolge imprenditori, professionisti e studenti."Digitalando" è un viaggio tra le conoscenze, acquisite tra i banchi di scuola, che si trasformano in abilità, grazie al supporto dei professionisti, per poi concludersi in competenze, da spendere nel mondo del lavoro. Un evento dedicato a tutti coloro che vogliono scoprire verso quali professioni protendere, quali esperti coinvolgere nel proprio business e come rafforzare la propria azienda. Durante le due ore di connessione verranno messe in evidenza le maglie della rete digitale e le opportunità da sfruttare sapendo navigare al meglio nel mondo virtuale e nelle tecnologie IoT. Una trasformazione verso l'Industria 4.0, l'utilizzo delle soft skills e il pensiero computazionale che potrà essere raggiunta anche sfruttando al meglio servizi e strumenti messi a disposizione dalle Camere di Commercio. Nel ricco programma che è stato predisposto saranno raccontate le Best Practies sull'utilizzo della fabbrica digitale dell'IISS "Archimede" di Cammarata, l'ITET Rapisardi - Da Vinci di Caltanissetta e l'IISS Fermi di Aragona. Interverranno gli studenti ed ex studenti Calandrino Agostino, Cacciatore Vincenzo, Samuele Cammarata, Salvatore Macaluso, Federico Miccichè, Christian Violo, Michele Ottaviano, Salvatore Barreca, Nicolò Todaro, Carmelo Traina, Alecci Giulia, Nicolò Russotto. I professori che accompagneranno gli studenti sono Giuseppe Callea, Antonio Scaduto, Rosario Patti, Fabio Capraro, Manuela Musumeci, Pasqualino Biundo, Tommaso Maggio, Valeria Genco, Gero Giambrone, Lo Muzzo Francesco, Vincenzo Traina e il dirigente scolastico Antonino Pardi. Le esperienze pratiche degli studenti e dei loro insegnanti verranno approfondite e discusse durante la tavola rotonda alla quale saranno presenti i referenti delle Camere di Commercio di Agrigento e Caltanissetta Patrizia Pennino, Giovanni Savarino, Alessandro Cacciato, Fabio Cimino, Piero Mancuso, Marcella Sardo e Antonella Zaccone. Di particolare interesse sarà l'intervento dello Psicologo del Lavoro, HR Consultant e Startup Mentor Alessandro Miccichè. Una rappresentanza del mondo delle aziende che hanno creduto nel digitale è composta dall'Azienda Centro studi Athena Santa Margherita Belice, Omron S.p.A., Ortopedia Bemar di Bennica & Marasco, Ceramiche La Russa, I Marmi e le Pietre di Andrea Carubia ed Elettric Sistem Service. "Le Camere di Commercio credono molto nella creazione di un collante tra il mondo della scuola e quello del lavoro - ha sottolineato il Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Agrigento Giuseppe Termine -. Ed è proprio per questo che investiamo risorse ed energie per supportare un efficace e istruttivo PCTO e progetti post diploma, come ad esempio quello di Crescere in Digitale". "Auspichiamo che già dalle scuole i docenti possano diventare portavoce di una cultura digitale orientata al mondo del lavoro e che gli imprenditori possano credere nelle potenzialità dei giovani, professionisti del futuro e menti creative pronte a trasformare una visione digitale in una realtà concreta e sfruttabile - ha concluso la Commissaria Straordinaria della Camera di Commercio di Caltanissetta Giovanna Candura -. Il futuro è ancora da costruire e soltanto aprendo la mente a una nuova visione si potranno sviluppare nuove soft skills e startup vincenti". L'incontro formativo si svolgerà Giovedì 9 dicembre 2021 alle ore 10.00 e potranno partecipare a "Digitalando" imprenditori, professionisti, studenti, appassionati del settore e aspiranti lavoratori del mondo digitale. Per ricevere il codice di partecipazione basterà compilare il modulo al link https://bit.ly/3E8rgnU

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare