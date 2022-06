Al teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta "La Pace", lo spettacolo con la messa in scena di Aldo Rapè

LA PACE, lo spettacolo evento con la messa in scena di Aldo Rapè e gli allievi attori del laboratorio teatrale CONNESSIONI 2022 è pronto per il debutto. Mercoledì 22 Giugno 2022 alle 21.00 al Teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta, si parlerà di pace con testi tratti da Aristofane, Eschilo e Goldoni.Uno spettacolo con più di 30 attori in scena con la partecipazione dei ballerini della Fly Dance di Alba Bifarella e la collaborazione di Mariangela Rizza della Mast 79. Uno spettacolo dopo uno studio lungo 4 mesi, con diversi docenti della scena locale e nazionale, tra gli altri Gianluca Mancuso per la dizione e l'uso della voce. L'evento, in tono di commedia e tragedia, intende indagare temi quali la partenza, il distacco, la fuga, l'esodo, l'amore, il dolore, la speranza, la voglia di ribellione. Un'alternanza di scene, colori ed atmosfere prenderanno vita sul palco del teatro nisseno. "Non diamo risposte ma ci poniamo domande, sulla guerra e la pace, quello che ci interessa è la vicenda umana che c'è dietro ogni conflitto, dall'Ucraina, alla Siria, alla Palestina, forse sempre la stessa e sempre purtroppo dolorosa. Quest'anno siamo molto contenti per la multiculturalità degli attori e dei linguaggi usati. Forse l'unica via d'uscita" dice Aldo Rapè "è il dialogo e l'ascolto reciproco". Quest'anno parte del ricavato sarà devoluto alla cooperativa Etnos per la loro attività di accoglienza con la Casa di Josè. Con Giovanna Annatelli, Emanuela Arena, Gisella Avenia, Assia Belaazri, Daniela Bellanca, Giuseppe Bernardo, Dennis Carletta, Veronica D'Antoni, Emma Dibilio, Daniele Dimarco, incenzo Fonte, Caterina Savia Gagliano, Federica Ganci, Antonella Giambusso, Federica Giardina, Monica Granatelli, Sabrina Lo Vullo, Cettina Messana, Ottavio Miuccio, Anastasia Pulvirenti, Norma Pulvirenti, Eddy Sanfilippo, Eva Trobia, Loredana Vitellaro, Martina Vurruso, Alì Waqas, Famous Williams ASSISTENTE ALLA REGIA Rosalba Collodoro