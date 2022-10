Cronaca 340

A Caltanissetta controlli sul trasporto di animali vivi da parte della Polizia Stradale: tutti sono risultati regolari

I controlli sono finalizzati a verificare se viene tenuto conto del benessere degli animali così come previsto dalla normativa

Redazione

La Sezione Polizia Stradale di Caltanissetta e il Dipartimento di prevenzione veterinario della locale ASP, in questi giorni stanno eseguendo controlli nei confronti degli autocarri che trasportano animali vivi. La normativa che regola il traporto di animali vivi in Italia, finalizzata al loro benessere, prevede che i mezzi di trasporto, per essere idonei al trasporto delle bestie, devono essere costruiti in modo da non arrecare loro lesioni o provocarne sofferenze; essere costantemente puliti e disinfettati e in grado di fornire protezione e ripario da condizioni meteo avverse e temperature estreme. I controlli riguardano ovviamente anche lo stato di salute degli animali che devono essere condotti alla macellazione e tutte le certificazioni veterinarie necessarie al fine di tutelare la salute pubblica. Nei controlli eseguiti fino ad oggi non sono emerse irregolarità



