A Caltanissetta contagi in aumento, Iacuzzo e Janni: "Ecco quali misure proponiamo"

Pubblichiamo di seguito una lettera a firma di Maria Teresa Iacuzzo e Leandro Janni sull'attuale situazione pandemica

Redazione

06 Aprile 2021 14:28

Dopo tre settimane di “zona rossa”, il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino dichiara che la curva dei contagi (per Covid-19) non accenna a diminuire, ma aumenta pericolosamente. Drammaticamente. Inoltre, egli aggiunge che sono presenti focolai in due scuole primarie. Come sappiamo, tali scuole sono chiuse da tre settimane. Pertanto, è evidente che le misure assunte fino ad oggi sono inadeguate. Tali misure, a nostro parere, non intervengono nel cuore del problema.

Quindi, chiediamo di:

1. istituire un hub per tamponi nel centro storico;

2. istituire un hub vaccinale dedicato nel centro storico;

3. potenziare la medicina di prevenzione sul territorio;

4. fare tamponi periodici a tutti gli operatori del commercio;

5. monitorare il tasso di positività;

6. segnare sui marciapiedi, davanti ai negozi – alle banche – agli uffici pubblici, il posto-fila opportunamente distanziato;

7. organizzare una campagna di sensibilizzazione e prevenzione attraverso tutti i mezzi di comunicazione disponibili;

8. continuare a fare tamponi agli operatori sanitari anche se vaccinati;

9. creare sinergie, nello spirito della sussidiarietà, con associazioni private di professionisti, con la Caritas diocesana e con le Caritas parrocchiali.

Dobbiamo aspettare che passi questa lunga e tragica nottata, o pensiamo ad una seria prevenzione sul territorio?

Se le istituzioni sanitarie locali non hanno le risorse economico-finanziarie e logistico-organizzative, ci autotassiamo noi cittadini?

Qualcuno esperto di logistica si può fare avanti per dare una mano?

Chiamiamo i Medici Senza Frontiere?

Un saluto,

Maria Teresa Iacuzzo e Leandro Janni



