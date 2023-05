Eventi 526

A Caltanissetta "Coloriamo con Gaia", i piccoli artisti della cooperativa realizzano disegni premiati da una giuria

Per Attilio Ristagno, direttore del progetto, la pittura è una delle migliori forme di manifestazione della propria identità, capace di ridurre le diseguaglianze

Redazione

28 Maggio 2023 16:55 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/a-caltanissetta-coloriamo-con-gaia-i-piccoli-artisti-della-cooperativa-realizzano-disegni-premiati-da-una-giuria Copia Link Condividi Notizia

Sabato 27 maggio dalle ore 09.00 alle ore 12.00 in Piazza della Repubblica, si è svolto un evento ricreativo-culturale denominato “COLORIAMO con GAIA”, rivolto prevalentemente ai bambini disabili frequentanti gli Istituti della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado della Città di Caltanissetta. I Piccoli Artisti, assistiti dagli Operatori della Cooperativa GAIA, si sono cimentati in arti creative all’aperto, il tema dell’evento proposto ed avviato dall’Educatrice Annamaria Saverino è stato l’inclusione.

Presenti anche l’Assessore Ettore Garozzo ed il Presidente della Lilt Dr. Aldo Amico, il quale ha omaggiato dei gadget per i bambini ed invitato tutti i presenti ad effettuare degli esami di screening gratuiti presso la sede della LILT. Durante l’evento, i maestri Castronovo e Piparo dell’Istituto Musicale “V. Bellini” di Caltanissetta, hanno accompagnato il momento con dei brani musicali rendendo ancora più magica l’atmosfera. I lavori prodotti dai bambini e dalle operatrici di Gaia, sono stati esposti e valutati da una giuria di esperti composta dalle Insegnanti: Cinzia Abate, Irene Fiamma, Florinda Savoia e Rosanna Villa, le quali hanno fatto un plauso per le opere realizzate dando un ex aequo a tutti laboratori.

Attilio Ristagno, direttore del progetto, ritiene che la pittura è una delle migliori forme di manifestazione della propria identità, capace di ridurre le diseguaglianze; non ha solo uno scopo ricreativo, ma altresì formativo e terapeutico L’evento rientra tra le attività previste nel Progetto “EDUCARE INSIEME” finanziato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia – Presidenza del consiglio dei Ministri e curato dalla Soc. Cooperativa GAIA in partenariato con l’I.S.C. V. Veneto e l’I.P.S.I.A. “G. Galilei” di Caltanissetta.



Sabato 27 maggio dalle ore 09.00 alle ore 12.00 in Piazza della Repubblica, si è svolto un evento ricreativo-culturale denominato "COLORIAMO con GAIA", rivolto prevalentemente ai bambini disabili frequentanti gli Istituti della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado della Città di Caltanissetta. I Piccoli Artisti, assistiti dagli Operatori della Cooperativa GAIA, si sono cimentati in arti creative all'aperto, il tema dell'evento proposto ed avviato dall'Educatrice Annamaria Saverino è stato l'inclusione. Presenti anche l'Assessore Ettore Garozzo ed il Presidente della Lilt Dr. Aldo Amico, il quale ha omaggiato dei gadget per i bambini ed invitato tutti i presenti ad effettuare degli esami di screening gratuiti presso la sede della LILT. Durante l'evento, i maestri Castronovo e Piparo dell'Istituto Musicale "V. Bellini" di Caltanissetta, hanno accompagnato il momento con dei brani musicali rendendo ancora più magica l'atmosfera. I lavori prodotti dai bambini e dalle operatrici di Gaia, sono stati esposti e valutati da una giuria di esperti composta dalle Insegnanti: Cinzia Abate, Irene Fiamma, Florinda Savoia e Rosanna Villa, le quali hanno fatto un plauso per le opere realizzate dando un ex aequo a tutti laboratori. Attilio Ristagno, direttore del progetto, ritiene che la pittura è una delle migliori forme di manifestazione della propria identità, capace di ridurre le diseguaglianze; non ha solo uno scopo ricreativo, ma altresì formativo e terapeutico L'evento rientra tra le attività previste nel Progetto "EDUCARE INSIEME" finanziato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia - Presidenza del consiglio dei Ministri e curato dalla Soc. Cooperativa GAIA in partenariato con l'I.S.C. V. Veneto e l'I.P.S.I.A. "G. Galilei" di Caltanissetta.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare