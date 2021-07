A Caltanissetta cinque nuovi laureati in medicina: 110 e lode e menzione alla carriera per tutti loro

A Caltanissetta cinque nuovi laureati in medicina: 110 e lode e menzione alla carriera per tutti loro

Si tratta di Claudia Cammarata, Dalila Maggio, Juan Camillo Signorello, Flavia Riccio e Lorenzo Sauro

Redazione

15 Luglio 2021 13:39

Cinque studenti hanno conseguito la laurea in medicina al termine dell’ultima sessione della sede distaccata nissena dell’Università di Palermo Si tratta della Dott.ssa Claudia Cammarata, nissena, laureatasi col voto di 110 con Lode, con la tesi "Valutazione prospettica osservazionale delle pazienti con carcinoma mammario ormono-sensibile trattate con inibitori delle Tirosin - Chinasi Ciclino - Dipendenti"; della Dott.ssa Dalila Maggio, voto 110 con Lode, con la tesi "Il grasso peri-pararenale è associato ad un filtrato glomerulare in soggetti ipertesi, indipendentemente da altri indici di adiposità in pazienti con ipertensione arteriosa";

del Dott. Juan Camilo Signorello, voto 110 con Lode, con la tesi "Indagine su una casistica di pazienti ricoverati in terapia intensiva del presidio ospedaliero Sant'Elia di Caltanissetta con batteriemia da gram negativi in ICU pattern di resistenza e sopravvenienza - Aspetti clinici e microbiologici"; della Dott.ssa Giorgia Flavia Riccio, voto 110 con Lode, con la tesi "Prevalenza di patogenesi dell'anemia in pazienti con NCWS (Non Celiac Wheat Sensitivity)" e del Dott. Lorenzo Sauro, voto 110 con Lode, con la tesi "Strategia di sequenza terapeutica nel trattamento del carcinoma renale avanzato". Per tutti i neo dottori in medicina la commissione esaminatrice ha deliberato la menzione alla carriera.



