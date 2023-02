Politica 128

A Caltanissetta buona la prima per l'iniziativa Alveare Pd: tanti i partecipanti al meeting di Villa Flora

Tra gli interlocutori anche Francesco Valenti, Giancarlo La Rocca, Francesco Munda, Gabriella Tutone e alcuni dirigenti regionali

Redazione

Ottima partenza per la prima iniziativa dell’Alveare PD nisseno ieri all’Hotel Villa Flora. Il meeting è stato molto seguito e partecipato e ha suscitato grande attenzione. Presenti diversi segretari di circolo del Partito Democratico provinciale. Tra gli interlocutori anche Francesco Valenti, Giancarlo La Rocca, Francesco Munda, Gabriella Tutone e i dirigenti regionali Cleo LiCalzi, Filippo Marciante e Titti Basso. Impegni precedenti hanno impedito la presenza fisica ma ci sono stati tre interventi da remoto: quello del capogruppo all’ARS l’onorevole Michele Catanzaro, e quello dei sindaci rispettivamente di Montedoro e Contessa Entellina Renzo Bufalino e Leonardo Spera.

Hanno preso la parola, tra gli altri, Massimo Arena, neo Presidente dell’assemblea provinciale del PD Nisseno, Manfredi Germaná segretario della federazione Giovani Democratici di Palermo e molti altri ancora che hanno alzato ulteriormente il livello del dibattito con contributi di spessore politico. “L'alveare è di tutti. L'alveare è dentro il Partito Democratico, il nostro partito. Ma vuole essere una casa dove anche chi vive con passione civile la Politica si senta rappresentato e senta di poter apportare i propri contributi. È un luogo pensato per costruire insieme, per lavorare insieme, dandosi la mano l'uno con l'altro, per condividere strade e percorsi. E' un luogo dove tante diverse campane fanno un unico suono, un luogo in cui si costruisce un’idea e si porta avanti tutti insieme. Il metodo alveare piace, perché rende protagonisti tutti. Ritornare ad ascoltare la gente, parlando loro con un linguaggio semplice è la ricetta giusta per far ripartire il PD, ma soprattutto per far sentire tutta la comunità di centrosinistra a casa propria”. Conclude Francesco Valenti.



