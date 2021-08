A Caltanissetta arriva un postino di "C'è posta per Te": avvistato in viale della Regione

Ha destato molta curiosità a Caltanissetta, la presenza di un postino del noto programma di Canale 5

25 Agosto 2021 11:32

Ha destato molta curiosità questa mattina a Caltanissetta, la presenza di un postino di “C’è posta per Te”, la nota trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. Il postino era in viale della Regione. In molti si sono chiesti chi era il destinatario o destinataria della busta e quale messaggio contenesse. Al momento tutto è avvolto dal mistero più assoluto. Chissà chi avrà contattato la redazione per raccontare la propria storia. Al momento non trapela nulla.



