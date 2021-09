Cronaca 961

A Caltanissetta arriva il nuovo comandante provinciale dei carabinieri: è il colonnello Vincenzo Pascale

"L'impegno è quello di stare in mezzo alla gente, indirizzerò il mio comando al bene della collettività"

Rita Cinardi

14 Settembre 2021 11:18

"E' un onore per me, oltre che una soddisfazione personale, essere stato destinato al comando provinciale di Caltanissetta. Per me è una realtà bellissima ed entusiasmante che penso possa darmi tanto in termini professionali e umani. Credo che la mia esperienza qui sarà proficua sotto tutti i punti di vista". Lo ha detto questa mattina il nuovo comandante provinciale dei carabineri di Caltanissetta, il colonnello Vincenzo Pascale. L'ufficiale (seduto a sinistra nella foto), nato in provincia di Potenza ma cresciuto in un paese in provincia di Salerno questa mattina si è presentato alla stampa.

"Rinnovo sulle tracce e sul solco tracciato dal mio predecessore - ha detto Pascale, riferendosi all'ex comandante provinciale Baldassare Daidone - l’impegno dell’Arma in favore della comunità nissena. L’impegno è quello di stare in mezzo alla gente. Indirizzerò la mia azione di comando al bene della collettività. Voglio che i miei carabinieri vivano tra la gente e siano a completa disposizione del cittadino. E’ una terra meravigliosa quella di Sicilia in cui già in passato ho prestato servizio. E’ una terra che merita tanta considerazione e tanto impegno. Sono sposato con un bimbo di 3 anni, porto qui la mia famiglia. Ho retto tre comandi di compagnia, a Giarre, a Napoli, sono stato a Roma Trionfale e sono stato impegnato in tre uffici diversi del comando generale, l'ultimo incarico operativo è stato il gruppo carabinieri di Napoli.

Sono arrivato animato da grande entusiasmo - ha continuato - voglia di fare bene, sostenere e supportare l’attività dei carabinieri fatta finora. Vivere tra la gente vuol dire capire quali sono le difficoltà, i problemi e cercare di agire per risolverli. La pandemia ha influito molto sul mondo dei giovani che hanno sofferto moltissimo sotto tanti punti di vista. Appena sarà possibile in presenza andare nelle scuole e riportare lì la nostra presenza".



