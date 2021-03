Attualita 1969

A Caltanissetta apre un nuovo concept store: il video promozionale diventa virale

"Spot", marchio siciliano in forte espansione, apre i battenti a Caltanissetta sabato 13 marzo

Redazione

09 Marzo 2021 13:59

Un mix suggestivo tra gli angoli e i monumenti più belli di Caltanissetta a ritmo di pop elettronico. In queste ore sta diventando virale un video che esalta le bellezze nissene, un vero e proprio omaggio alla città realizzato dal marchio Spot.

E’ proprio qui che il marchio siciliano, in forte espansione, ha deciso di puntare ed aprire un nuovo concept store in via Filippo Turati 130, un multibrand con un'ampia scelta di abbigliamento streetwear e casual per un’esperienza di shopping immersiva e personalizzata. Sabato 13 marzo è previsto un opening day dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.



