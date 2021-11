Attualita 573

A Caltanissetta apre un Centro del Riuso: sarà possibile scambiare degli oggetti

Gli oggetti dovranno essere ancora funzionanti in maniera tali da poter essere riutilizzati

Il Centro del Riuso è una realtà. L'assessore comunale all'Ambiente Marcello Frangiamone e il direttore dell'Unità territoriale Dusty di Caltanissetta Salvo Mirisola, hanno tagliato il nastro inaugurale

del Centro, aprendo così ufficialmente i battenti alla prima sede in città che consentirà ai residenti di poter liberamente scambiare gli oggetti che non usano più e che sono ancora funzionalmente validi, per essere

riutilizzati, recuperati e ricollocati su un mercato solidale. Inaugurato ufficialmente oggi, sabato 27 novembre, da lunedì 29 novembre il Centro del Riuso sarà aperto al pubblico tutti i giorni feriali, incluso il sabato,

dalle 15.00 alle 19.30 (domenica chiuso).

Gli utenti potranno sia consegnare gli oggetti in buono stato, quanto ritirarne altri che saranno depositati da altri cittadini virtuosi, in un principio continuo di economia circolare. Un'opportunità importante per Caltanissetta, per abbattere i conferimenti in discarica, visto che centinaia di oggetti potranno essere sottratti dal destino di diventare rifiuti destinati ad essere distrutti e non riutilizzati o riciclati. Al Centro del Riuso si potranno consegnare capi d'abbigliamento (puliti e piegati) per uomo, donna e bambini, giochi e giocattoli, oggettistica varia, e RAEE (ossia Rifiuti e Apparecchi Elettrici ed Elettrici). Ogni cittadino potrà recarsi al Centro del Riuso (che si trova in via Luigi Sagona, all'altezza in cui s'interseca con la via Malta, a pochi passi dal Jackass Natural Bio Bar). Si ricorda l'osservanza delle vigenti disposizioni anti-Covid, pertanto i cittadini che vorranno recarsi al Centro del Riuso, saranno tenuti a indossare la mascherina.

All'interno il Centro ha le aree di ricevimento utenti, valutazione, deposito ed esposizione degli oggetti.

Sarà possibile anche ritirare i sacchi per le utenze non domestiche (ossia le attività commerciali) e i kit completi per la raccolta differenziata per gli utenti domestici ancora sprovvisti dei contenitori dedicati alle varie frazioni. Da lunedì 29 novembre il servizio di ritiro dei kit completi potrà essere effettuato solo nella sede del Centro del Riuso e nella medesima data cesserà presso gli uffici Dusty. Per il ritiro dei kit gli utenti sono invitati a recarsi nella nuova sede del Centro del Riuso e dovranno presentare come di consueto, la tessera sanitaria del titolare dell'utenza e l'ultima bolletta Tari pagata per ritirare la fornitura.



