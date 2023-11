Eventi 113

A Caltanissetta apre la Biennale Bipart, appuntamento a Palazzo Moncada il 9 novembre

Interverrà Miguel Gomez, direttore artistico di Bipart Biennale e del Museo del Colore di Santa Teresa dei Mashi-Bari

Bibart Biennale d’Arte Contemporanea crea il gemellaggio tra Bari e Caltanissetta. Dopo l’apertura a Bari il 12 Ottobre la Biennale Bibart apre a Caltanissetta nelle sale espositive di Palazzo Moncada il 9 Novembre 2023 alle ore 18.00. All’apertura interverranno l’Architetto Daniela Vullo Soprintendente BB.CC.AA di Caltanissetta, il Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino e Miguel Gomez direttore artistico di Bibart Biennale e del Museo del Colore di Santa Teresa dei Maschi -Bari Seguirà “UN MONDO A COLORI, la magia del colore” conversazione su luce e colore di Miguel Gomez.

“Nel mondo in cui viviamo, ogni cosa è dotata di una caratteristica comune e che allo stesso tempo le distingue: tutto quello che ci circonda, e noi stessi, ha un suo colore, alcuni di questi colori sembrano fermarsi, diventare concreti, sembrano creare un punto di vista fermo sul mondo”. In esposizione oltre 60 opere provenienti da Puglia, Lucania, Sicilia, Roma, Argentina e Grecia, Artisti in esposizione: Sergio Abbrescia, Michele Condrò, Gaetano Condorelli, Paolo de Sario, DiRò, Sofia Fountoulaki, Mara Giuliani, Cinzia Inglese, Michelangelo Lacagnina, Caterina Laddaga, Gabriele Liso, Ferruccio Magaraggia, Angelo Mastria, Nilde Mastrosimone de Troyli, Giuditta Mercurio, Biagio Monno, Giancarlo Montefusco, Nicola Morea, Angela Piazza, Coop. Phoenix, Dora Rizou, Egidio Rondinone, Giuseppe Ruscigno, Marialuisa Sabato, Vanina Savorè, Carlo Sillitti, Ilma Spinelli, Fulvia Tateo, Giuseppe Toscano, Antonio Tricarico, Anna Troyli, Maurizio Vitale, Annunziata Zito.

Perche Bibart Biennale di Miguel Gomez art Director dell’evento: Perchè Bibart Biennale? Perchè apprezzare gli eventi proposti e contemplare le opere selezionate ed esposte? Potrei rispondere a questa domanda con questa frase: per universale verità...ossia l’arte che riesce a scrutare e a toccare i sentimenti più nascosti dell'animo umano. L’arte è uno dei primi riferimenti di qualsiasi componente sociale e culturale, l’Arte che supera i confini geografici, culturali ed è promotrice di pace e fratellanza, l’espressione di un progetto umano e culturale che si propone di veicolare l’ideale globale di Amicizia che unisce i valori fondanti della Comunità dei Popoli. Un laboratorio di idee e scambi per riportare alla luce la sensibilità, raccontando ognuno con la sua esperienza il proprio messaggio.

Per fare questo noi abbiamo scelto tre città Bari, Bitonto e Caltanissetta che nella loro struttura architettonica e culturale dimostrano la forza del Sud dell’Italia, la sua eleganza raffinata, la storia, le contraddizioni, le contaminazioni. La ricerca dell’arte come visione intuitiva dell’espressività della storia dell’uomo che ha caratterizzato un ambiente specifico: il sud dell’Italia, un concentrato di terre diverse, ma accomunate tutte da una grande forza e una bellezza che genera incanto, un concentrato di luci, colori e ombre, dove tradizioni e progresso percorrono la stessa strada intrecciandosi, ma soprattutto terre di coscienza e riscatto, segnate da lacerazioni interne profonde che hanno scalfito i cuori dei suoi abitanti. In questi luoghi l’amore per la propria Terra diviene forza primigenia, ancor più quando essa si fa espressione della dignità del suo popolo.

A conferma di quanto detto, noi vorremmo presentare al pubblico artisti che attraverso le loro opere ci raccontino come l’arte sia in grado di suggellare, nel perimetro delle sue forme, lo spirito di quel preciso tempo e di quel preciso spazio, ossia l’oggi, la nostra contemporaneità scevra dalle luci effimere dei mercati finanziari. Il nostro sud fatto di luci, colori e ombre, la sua natura, le feste, i mercati dei borghi e il lavoro delle genti testimoni di sconfitte, oltraggi, rassegnazione ma allo stesso tempo del riscatto sociale. Chiudo citando I demoni di Dostoevskij: “L'umanità può vivere senza la scienza, può vivere senza pane, ma soltanto senza la bellezza non potrebbe più vivere, perché non vi sarebbe nulla da fare al mondo. Il fine ultimo è la ricerca del significato di Bellezza. Bibart Biennale Palazzo Moncada Caltanissetta dal 9 Novembre al 7 Dicembre 2023 aperti dal martedi al sabato ore 9.30/13.00 17.00/20.00 Chiuso Domenica Lunedi e festivi

