A Caltanissetta ancora disagi con la distribuzione idrica: gli ultimi aggiornamenti di Caltaqua

Domani 10 novembre la distribuzione sarà effettuata solamente in alcune zone

Redazione

09 Novembre 2021 17:57

Caltaqua comunica che Siciliacque ha ripristinato solo parzialmente la fornitura al serbatoio civico, per cui la portata idrica è ancora bassa. Ne consegue che domani 10 novembre la distribuzione sarà effettuata solamente nelle seguenti zone: Centro storico Sant’Anna, Centro Balate, Gibil Gabib, Angeli, Viale Amedeo, ASI Stazzone, Santa Barbara, Sanatorio, zone h 24 via Padre Scuderi, via Redentore, via Re d’Italia. Domani forniremo ulteriori aggiornamenti.



