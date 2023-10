A Caltanissetta al via la 71esima stagione concertistica "Amici della Musica": ecco il programma

L’appuntamento inaugurale della nuova stagione si terrà venerdì 13 ottobre alle 18,15

Al via la 71^ stagione concertistica promossa dall’associazione “Amici della musica” di Caltanissetta, direttore artistico il maestro Crocifisso Ragona e presidente Massimo Pastorello, in collaborazione con I.I.S.S.”Manzoni-Juvara” di Caltanissetta, con il patrocinio del: Ministero della Cultura Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo Regione Siciliana - Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo; Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo Comune di Caltanissetta Assessorato: Turismo, Sport e Cultura. L’appuntamento inaugurale della nuova stagione si terrà venerdì 13 ottobre alle 18,15 nell’auditorium del liceo musicale “A.Manzoni-F.Juvara” di Caltanissetta, con ingresso libero.

Il programma della stagione concertistica Venerdì 13 ottobre 2023 Concerto del duo: Davide Sciacca (chitarra) Angelo Palmeri (oboe) con la partecipazione degli alunni: Capici Federico e Zambilo Marsala Marco

Venerdì 20 ottobre 2023 Francesca Bonadonna (flauto) Elisabetta Gancitano (flauto) Riccardo Alma (pianoforte)

Venerdì 27 ottobre 2023 Concerto lirico del duo: Francesca Sapienza (soprano) Annalisa Mangano(pianoforte)

Venerdì 3 novembre 2023 Concerto del quartetto di clarinetti: Ficili Jessica - Nigro Mariacristina Bryan Farese - Salvatore Licata

Venerdì 10 novembre 2023 Ensemble Melodyus Marisa La Bruna (flauto) Valentina Lombardo (clarinetto) Lucia Inguscio (violoncello) Salvatore Signorello (pianoforte)

Venerdì 17 novembre 2023 Concerto del duo: Valerio Palumbo (tromba) Vincenzo Indovino(pianoforte)

Venerdì 24 novembre 2023 Recital del chitarrista Simone Fiaccabrino Venerdì 1° dicembre 2023 Concerto del duo: Giovanbattista Scuderi (violino) Alfio Scuderi (pianoforte)

Venerdì 8 dicembre 2023 Concerto lirico del trio: Cristiana Mallia (soprano) Luigi Troina (baritono) Annalisa Mangano (pianoforte)

Venerdì 15 dicembre 2023 I Cantori d’Orfeo



