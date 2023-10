A Caltanissetta al via il 10° torneo di Risiko: ecco come iscriversi

A Caltanissetta al via il 10° torneo di Risiko: ecco come iscriversi

Il torneo si concluderà giovedì 21 dicembre con la premiazione dei finalisti

Redazione

Giovedì 26 ottobre presso Eclettica Street Factory di via Rochester con start alle ore 21.00, inizierà il 10° torneo di Risiko organizzato dal R.C.U. di Caltanissetta. Il torneo, aperto a tutti coloro che vorranno partecipare, si articolerà in una fase eliminatoria in cui si giocheranno 7 partite di qualificazione più semifinale e finale. Il primo giocatore della classifica accederà direttamente alla finale, mentre i successivi 12 giocatori della classifica disputeranno la semifinale in tre tavoli formati da quattro giocatori. I primi raggiungeranno in finale il giocatore già qualificato direttamente. Il torneo si concluderà giovedì 21 dicembre con la premiazione dei finalisti. Il torneo è valido per il Ranking Elettrica 2023 che designerà il miglior giocatore dell'anno in corso. Per coloro che vogliono iscriversi al torneo possono farlo telefonando ai numeri : 3403795203 ( Giancarlo), 3332033281 (Manlio), 3714566763 (Alessio), 3478332900 (Maurizio) oppure possono presentarsi giovedì 26 alle ore 20,30 presso Eclettica di via Rochester.

