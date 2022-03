Cronaca 240

Caltanissetta, a 16 anni dalla scomparsa di Giovanni Sfalanga il ricordo di Vincenzo Pennica

Giovanni Sfalanga, all'epoca della sua morte consigliere comunale di Alleanza Nazionale, morì in un incidente insieme al giornalista Sergio Pinazzi

Redazione

Caro Giovanni, un giorno mi dicesti che saremmo stati per sempre insieme, che non mi avresti mai abbandonato e che mi avresti protetto: che insomma ci saresti stato a prescindere da tutto e da tutti e che con te io non avrei dovuto temere nulla. Un discorso da veri fratelli, pensavo, ma poi ti ho capito che la tua indole era quella e le tue bellissime promesse e rassicurazioni non avevano doppi fini. Ed è per questo che ogni giorno da 16 lunghissimi anni, ti dico grazie. Ti dico grazie perché mi hai fatto sentire protetto davvero; perché ogni giorno ci sei stato anche quando credevo che sarei rimasto solo e ho dubitato di te; perché eri presente anche nei momenti più belli e perché la tua presenza nella mia vita mi ha dato forza e coraggio, mi ha spinto verso altre direzioni, mi ha fatto conoscere altre mete e mi ha davvero cambiato. Ora che non ci sei più e che ti custodisco solo nel mio cuore ma non posso abbracciarti mi sento incompleto e nessuno riuscirà a colmare questo vuoto.

Una persona speciale come te si ricorda tutti i giorni a tutte le ore perché sono quelli come te a rendere bella l'amicizia, a far sentire speciali le persone che amano, a dar valore anche alla singola ora passata assieme. Un amico come te insomma è per sempre, e se dovessi scegliere di tornare indietro e rivedere una persona importante ebbene, caro Compare, quella persona saresti tu. Sì, perché sei tu che più di ogni altro mi manchi. Ma non voglio abbattermi e non demordo: me lo hai insegnato tu. Mi dicevi sempre di guardare la vita con il sorriso e con la speranza, di viverla a pieno perché in fondo prima o poi tutto finirà, è anche grazie a te che dall'alto mi guardi se ho la forza e il coraggio di aprire gli occhi e camminare nel lungo sentiero della vita senza avere paura. E allora vivrò così, sorridendo e divertendomi, affinché ogni mia risata permetta al tuo volto di splendere sul mio. Ti voglio bene. Ora e per sempre. Vincenzo Pennica



