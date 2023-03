Cronaca 1247

A Caltanissetta 33 denunciati, la maggior parte per furto e maltrattamenti. Ma c'è anche chi abbandona animali

Nel corso dell'attività sono state eseguite 18 perquisizioni e sequestrati cocaina e cannabinoidi

Redazione

La Polizia di Stato di Caltanissetta, nel corso dell’attività di prevenzione e repressione dei reati, nel territorio della provincia, ha denunciato all’Autorità giudiziaria 33 persone, eseguito 18 perquisizioni e sequestrato cocaina e cannabinoidi. Sono 33 le persone denunciate all’Autorità giudiziaria dalla Polizia di Stato su tutto il territorio della provincia: 8 per reati contro il patrimonio (furto e ricettazione), 5 per detenzione di armi, 7 per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, 2 per guida sotto l’influenza di alcol e stupefacenti, 3 per abbandono di animali nel fondo altrui, 2 minorenni per violenza privata e 6 per altri reati (evasione, immigrazione clandestina, minacce). 5 persone sono state segnalate alla locale Prefettura poiché trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.



