Salute 340

A Caltanissetta 21 volontari della Croce Rossa abilitati al soccorso in ambulanza

L'esame ha riguardato anche le manovre di rianimazione cardio polmonare e la conoscenza dei presidi di emergenza

Redazione

Si sono svolti sabato 30 Settembre 2023 presso la sede della Sala Formazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta gli esami di abilitazione del corso per Soccorritori in Ambulanza della Croce Rossa Italiana. La commissione d’esame presieduta dall’Istruttore Nicolò Piave, con il Direttore del Corso Marco Lacagnina, e dagli istruttori Antonino Ariosto, Noemi Mantione, hanno sottoposto ad esame abilitativo i ventuno volontari che oltre ad aver regolarmente frequentato le oltre 180 ore del corso di formazione hanno svolto ulteriori trenta ore in affiancamento ad equipaggi completi in servizio in eccedenza 118 e nelle assistenze sanitarie con ambulanza.

L’esame, ha visto ventuno volontari svolgere una prova scritta con sessanta domande a risposta multipla, un esame sulle manovre di rianimazione cardio polmonare ed un esame sulla conoscenza dei presidi di emergenza presenti sulle ambulanze, nonché manovre di immobilizzazione e trasporto in emergenza. Ottimi i risultati conseguiti dai candidati che superando questo difficile esame andranno a potenziare la forte schiera di volontari già presenti ed attivi nella Croce Rossa di Caltanissetta nell’ambito dell’emergenza sanitaria. Il Consiglio Direttivo sempre più orgoglioso del gruppo di volontari che a Caltanissetta ormai da qualche anno continuano a svolgere attività a favore dei vulnerabili nonché si prodigano quotidianamente in attività di formazione e soccorso, grandissimi i risultati raggiunti con la collaborazione di tutti gli istruttori che si alternano nella formazione sanitaria.

“In un periodo cosi delicato – afferma Piave – ove i servizi di ambulanza per trasferimento pazienti, anche in collaborazione con la Centrale Operativa 118 con il servizio Eccedenza 118, con il Comitato Regionale CRI Sicilia e le assistenze sanitarie sono sempre più frequenti, avere ulteriori volontari preparati e pronti ad intervenire è fondamentale per dare una immediata risposta ai cittadini che necessitano di assistenza, abbiamo di recente potenziato il nostro parco auto con due ambulanze e 2 autovetture che sono utili per svolgere i servizi di assistenza, tutto frutto dell’instancabile opera dei volontari. Un forte ringraziamento a Marco Lacagnina, direttore del Corso, ad Andrea Miccichè, Noemi Mantione, Antonino Ariosto, Michele Liccardo, Pietro Messina, Michele Ginevra, Santina Sonia Bognanni, che hanno espletato, nella qualità di istruttori il corso di formazione, ed a tutta la commissione esaminatrice nonché ai docenti tutti sempre disponibili” I volontari che hanno superato l’esame sono: Cravotta Daniela, Di Cara Stefano, Di Vita Loris, Genduso Sylvia, Giambra, Maria Beatrice, Gruttadauria Vanila, Iacona Matteo, La Rocca Epifanio Mario, Lipani Lorenzo, Lopiano Giada Maria, Lucerna Massimiliano, Mancuso Viviana Graziella, Mangione Sandra, Marotta Alessia, Milanese Cristian, Pepe Gandolfo Maria, Petrantoni Angela, Russotto Cinzia, Sambataro Mariateresa, Sardo Christian, Scaglione Maria Luisa;



